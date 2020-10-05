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فن

شاهد .. رقصة زوجة محمد رمضان على أغنية أنا جدع

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:48 م
محمد رمضان وزوجته
محمد رمضان وزوجته
أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو لزوجة الفنان محمد رمضان وهى ترقص فى حفلته الأخيرة بالشيخ زايد. 

وظهرت زوجة محمد رمضان وهى ترقص على أنغام أغنية "أنا جدع" ولقى الفيديو إعجاب الجمهور. 

وتصدر الفنان محمد رمضان تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بفيديو من أحدث حفلاته بالشيخ زايد وظهر رمضان وهو يرقص برفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس وحقق الفيديو 281,546 ألف مشاهدة. 

كان كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان حقق 21 مليونا و415 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي. 

ويشارك رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في إفريقيا. 

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك. 

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

وأحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذي يشارك في بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد ‏شخصيته ‏محمد ‏رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض ‏المشكلات ‏الأسرية ‏بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم ‏سامي" ‏و"عادل" ‏د ‏داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم‎.‎ 
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