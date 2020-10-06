AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد زاهر: بكيت عندما تم عرض مشهد تركي للطفلة في مسلسل البرنس.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:03 ص
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر
محمود محسن

أكد الفنان أحمد زاهر أنه بكى لحظة عرض المشهد الذي ترك به الطفلة في مسلسل "البرنس"، موضحا "كلمت المخرج وقولتله حرام عليك، وواحدة كلمتنى هى وجوزها، وقالولى: ان حنا عارفين انت ساكن فين وهنجيبك".

وأضاف زاهر خلال لقاء له لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc أن أول عمل قمت به؛ كان مسلسل ذئاب الجبل، وظهرت بشكل أسمر اللون، وكانت لقطة واحدة من الخلف، وقلت جملتين فقط، مع الفنان الراحل وائل نور.

وتابع الفنان أحمد زاهر، شاركت الفنان الكبير نور الشريف- الذي أعتبره استاذي- في مسلسل  "الرجل الاخر" وكان ذلك في عام 2000، الذي كان فيه هذا العمل.

وأشار زاهر إلى أن شخصية "فتحى" التي قمت بأدائها في مسلسل "البرنس"، بشعة، مؤكدا أن المخرج محمد سامى يجعل الممثلين يتعايشوان معه داخل القصة، ويجلس مع الممثل نفسه.

وقال الفنان أحمد زاهر  أنني قمت بأاستدعاء كل من قاموا بأذيتي خلال حياتى، وأخذت الصفات السيئة من كل تلك الشخصيات.

وكان الفنان أحمد زاهر قد احتفل بوصول متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إلى 3 ملايين شخص.

وكتب أحمد زاهر: ٣ مليون متابع !! احب اشكر كل فانز ليا شخصيا علي كمية الحب و الدعم اللي بتديهملي كل يوم. انتو بقيتوا عيلتي الكبيرة اللي بفتخر بيها في اي مكان و سبب رئيسي من نجاحي هو حبوكو ليا. ربنا يديم عليا نعمة حبكو الكبير. شكرا شكرا شكرا 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نور تنشر صورة من كواليس تصوير مسلسل جمال الحريم

ترشيحاتنا

المقاصة: لن نقبل بـ ليّ الذراع من بيراميدز لضم محمد إبراهيم

أفضل دعاء للمتوفى .. أدعية وأذكار رددها بعد الدفن وفي أي وقت

مقدرش يقابل الوزير.. خاص| كواليس بحث مرتضى منصور عن طوق نجاة لأزمته داخل وزارة الرياضة

عروس في ورطة.. مقلب غريب من حماتها وأخت زوجها

ممعهوش البطاقة .. موظفة ترفض تسجيل شكوى للإعلامي أحمد موسى على الهواء

هنيدي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

AdvertisementS

وزير التربية والتعليم يعلن مفاجأة: 20 ألف جنيه لكل طالب سنويا

قرار جديد من وزارة الرياضة حول إيقاف مرتضى منصور

شوقي: 40% من الطلاب معفيون من المصروفات المدرسية.. ومفاجآت للمعلمين في العام الجديد

ممعهوش البطاقة .. موظفة ترفض تسجيل شكوى للإعلامي أحمد موسى على الهواء

ورحمة أمي لاحبسك .. مرتضى منصور يتوعد فرج عامر والأخير يفضحه

مش غاز ولا ماس .. عم عروسة الشرقية يكشف مفاجأة عن سبب وفاة العروسين

فضيحة جنسية لزوبع تثير ضحك أحمد موسى.. تحذير عاجل لـ مرتضى منصور

مقدرش يقابل الوزير.. خاص| كواليس بحث مرتضى منصور عن طوق نجاة لأزمته داخل وزارة الرياضة

الزمالك وسموحة .. احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي يفجر غضب جنش ..صور

عضو باللجنة الأولمبية يكشف علاقة الخطيب بإيقاف مرتضى منصور ..فيديو

رسميا.. القائمة النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2020

طلقني بسبب مرضه النادر.. زوجة الفنان أحمد زاهر تكشف قصة ارتباطهما: محبش يتقِّل عليا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور

تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور

لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور