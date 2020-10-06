أحمد زاهر: بكيت عندما تم عرض مشهد تركي للطفلة في مسلسل البرنس.. فيديو

أكد الفنان أحمد زاهر أنه بكى لحظة عرض المشهد الذي ترك به الطفلة في مسلسل "البرنس"، موضحا "كلمت المخرج وقولتله حرام عليك، وواحدة كلمتنى هى وجوزها ، وقالولى: ان حنا عارفين انت ساكن فين وهنجيبك".





وأضاف زاهر خلال لقاء له لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc أن أول عمل قمت به؛ كان مسلسل ذئاب الجبل ، وظهرت بشكل أسمر اللون ، وكانت لقطة واحدة من الخلف ، وقلت جملتين فقط ، مع الفنان الراحل وائل نور.





وتابع الفنان أحمد زاهر ، شاركت الفنان الكبير نور الشريف- الذي أعتبره استاذي- في مسلسل " الرجل الاخر" وكان ذلك في عام 2000 ، الذي كان فيه هذا العمل.





وأشار زاهر إلى أن شخصية "فتحى" التي قمت بأدائها في مسلسل "البرنس" ، بشعة، مؤكدا أن المخرج محمد سامى يجعل الممثلين يتعايشوان معه داخل القصة ، ويجلس مع الممثل نفسه.





وقال الفنان أحمد زاهر أنني قمت بأ استدعاء كل من قاموا بأذيتي خلال حياتى، وأخذت الصفات السيئة من كل تلك الشخصيات.





وكان الفنان قد احتفل بوصول متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إلى 3 ملايين شخص . أحمد زاهر قد احتفل