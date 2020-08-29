أحمد زاهر يستعرض لياقته البدنية في الجيم ..شاهد

شارك الفنان أحمد زاهر صورا جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهر احمد زاهر وهو داخل صالة الجيم لرفع لياقته البدنية وعلق على الصور قائلا "#مساء _الفل علي اجدع ناس ❤️❤️❤️"



وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.



أحمد زاهر برفقة مي عمر من كواليس مسلسلهما الجديد لؤلؤ



المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.