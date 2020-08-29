AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد زاهر يستعرض لياقته البدنية في الجيم ..شاهد

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:47 م
احمد زاهر
احمد زاهر
Advertisements
محمد بدران

شارك الفنان أحمد زاهر صورا جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر احمد زاهر وهو داخل صالة الجيم لرفع لياقته البدنية وعلق على الصور قائلا "#مساء _الفل علي اجدع ناس ❤️❤️❤️"

وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن. 

أحمد زاهر برفقة مي عمر من كواليس مسلسلهما الجديد لؤلؤ

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر في إطلالة جديدة من المصيف.. شاهد

لرفع اللياقة .. محمد سامي برفقة مي عمر في الجيم .. شاهد

أحمد زاهر يستعرض لياقته في الجيم.. شاهد

ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع والدها

بفستان سواريه .. ابنة أحمد زاهر فى إطلالة جديدة على السوشيال ميديا

أحمد زاهر مع ابنته في الجيم لرفع لياقته البدنية

ترشيحاتنا

دعاء الرسول عند الإفطار.. يستحب ترديده لصائمي عاشوراء

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

أخبار الأهلي.. فريق الكرة يفوز على المصري 2-0.. صالح جمعة يتصدر تويتر .. راحة لـ اللاعبين 48 ساعة

نجم بيراميدز يغيب عن مباراة الزمالك القادمة

بعد إعطائه منحة لدراسة الطب| تفاصيل أول لقاء لوزير التعليم العالي بـ طالب الفريسكا

"من حقنا نعاتب الدكتور مصطفى مدبولي".. مرتضى منصور "يسب" من أشاعوا إساءته لرئيس الوزراء

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها