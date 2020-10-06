أحمد زاهر: ربنا كرمني بزوجة معايا في كل خطوة.. فيديو

أكد الفنان أحمد زاهر أنه وجدت كيمياء في العمل بيني وبين الفنانة روجينا خلال مسلسل البرنس مؤكدا أن الفنانة روجينا رائعة وأدت الدور بإتقان كبير.





وأضاف زاهر خلال لقاء له لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc أنني أقوم بالتدريب على الشخصية التي سوف أؤديها واتقمصها داخل المنزل وأقوم بالتعايش معها.





وتابع الفنان أحمد زاهر أن " ربنا كرمنى بزوجة صالحة ومعايا بكل خطوة وفى شغلى وباخد رايها فى كل شئ ومن زمان وانا صغير وانا اللي دخلتها في ده وهي حب العمر كله وواقفة دايما في ضهري".





وأشار زاهر إلى أن الفنان ياسر جلال هو من قام بأقناعي بأن تشارك ابنتي ليلى معه في بطولة مسلسل "الفتوة" وبالفعل أدت بشكل جيد.





وقال الفنان أحمد زاهر أن شخصية فتحى التي قمت بأدائها في مسلسل "البرنس" بشعة مؤكدا أن المخرج محمد سامى يجعل الممثلين يتعايشوا معه داخل القصة ويجلس مع الممثل نفسه.



