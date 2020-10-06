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تعرف على كيفية إزالة الآفة الجلدية بالوجه وأبرز التوصيات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:15 ص
كيفية إزالة الآفة
كيفية إزالة الآفة الجلدية بالوجه وأبرز التوصيات
أسماء عبد الحفيظ

لديك آفة على جلد وجهك تتطلب إزالتها، الليزر هو أفضل شكل من أشكال العلاج بدلًا من استخدام الكريمات أو المستحضرات أو تجميد المنطقة. 


وتتضمن عملية الإزالة تخديرًا موضعيًا ، أي: ستكون مستيقظًا ولكن المنطقة ستكون مخدرة حتى لا تشعر بأي ألم. 


ماذا تنطوي العملية؟
وفقا لما نشره موقع BAoms، يتم أولًا تجميد المنطقة الموجودة داخل وحول الآفة الجلدية بحقنة مخدر موضعي . 


هذا يستغرق بضع دقائق ليعمل، و يمكن بعد ذلك استخدام محلول مطهر لتنظيف المنطقة والحبر الخاص المستخدم لتمييز قطعة الجلد المراد إزالتها ، ومن الواضح أن مقدار الوقت الذي تستغرقه عملية الإزالة يختلف باختلاف حجم المنطقة المعنية ، ولكن قد تستغرق عادةً ما بين 20 و 30 دقيقة.


هل يتم عمل أي شيء بعد إزالة المنطقة؟
إزالة الآفة تترك ثقبًا في الجلد. يمكن إصلاح هذا الثقب بإحدى الطرق الثلاث:

إذا كان الثقب صغيرًا ، فيمكن شد الجلد المحيط برفق باستخدام الغرز. قد تكون بعض هذه الغرز قابلة للذوبان ولكن غالبًا ما تحتاج الغرز على الجلد إلى الإزالة بعد أسبوع. يمكن إزالة معظم الآفات الجلدية وإصلاحها بهذه الطريقة البسيطة.
إذا لم يكن هناك ما يكفي من الجلد المترهل بجوار الثقب للسماح بخياطة الحواف مباشرة ، فيمكن رفع المنطقة المجاورة من الجلد جزئيًا وتحريكها بشكل دائري لملء الحفرة. ثم يتم خياطة هذه "السديلة" في مكانها. مرة أخرى ، غالبًا ما يتم استخدام مزيج من الغرز القابلة للذوبان والقابلة للإزالة. إذا كان من الضروري رفع سديلة فهذا يترك ندبة أكبر ولكن كلما أمكن ذلك سيتم تصميم السديلة بحيث تكون الندبة في تجاعيد الجلد الطبيعية.
إذا تمت إزالة مساحة كبيرة من الجلد ، فقد يكون من الضروري إصلاح الجرح بقطعة من الجلد مأخوذة من مكان آخر. غالبًا ما يتم أخذ هذا "الكسب غير المشروع" من خلف الأذن أو فوق عظمة الترقوة مباشرةً. يتم اختيار هذه المواقع لأنها تحتوي بالفعل على فائض من الجلد. ثم يتم وضع الطعم فوق المنطقة التي تمت إزالة الآفة الوجهية منها وخياطتها في مكانها. يتم وضع ضمادة على الرقعة لمدة 10 أيام تقريبًا.
ستتم مناقشة طريقة إغلاق الجلد الأفضل بالنسبة لك قبل التوقيع على أي نموذج موافقة على عمليتك.

ماذا علي أن أتوقع بعد ذلك؟
سيكون هناك بعض الألم البسيط وعدم الراحة بمجرد زوال خدر حقنة المخدر الموضعي . قد تحتاج إلى تناول مسكنات الألم البسيطة (مثل الأسبرين والإيبوبروفين). هناك قدر متغير من التورم والكدمات التي تميل إلى أن تكون أسوأ في الأيام القليلة الأولى بعد الجراحة ولكنها عادة ما تستقر بعد أسبوعين.

هل أنا بحاجة لأخذ إجازة من العمل؟
إذا كان لديك مخدر موضعي ، فيمكنك أن تقود سيارتك بنفسك من وإلى المستشفى في يوم العملية. اعتمادًا على نوع العمل الذي تقوم به ، قد يكون من الأفضل أن تأخذ بقية اليوم إجازة. إذا كانت الآفة التي ستقوم بإزالتها قريبة من عينك ، فمن الأفضل أن تحضر شخصًا معك ليقودك إلى المنزل في حالة تغير رؤيتك بسبب أي تورم.

ما هي المشاكل المحتملة؟
النزيف غير شائع. في حالة حدوث ذلك ، يمكن إيقافه عادةً عن طريق الضغط على المنطقة لمدة 10 دقائق على الأقل بمنديل ملفوف أو مسحة. العدوى أيضًا غير شائعة ، ولكن إذا اعتقد الطبيب الذي يجري الجراحة أنه قد يحدث ، فسيتم إعطاؤك مرهمًا أو أقراصًا من المضادات الحيوية.

هل سأحتاج إلى مواعيد أخرى؟
من الواضح أنك ستحتاج إلى إزالة أي ضمادات أو غرز وسيتم ترتيب موعد لذلك قبل مغادرة المستشفى. من المهم الحفاظ على أي ضمادات أو غرز جافة حتى يتم إزالتها. من المعتاد أن يتم إرسال أي آفات جلدية للفحص تحت المجهر حتى نتمكن من إخبارك ما هي الآفة وما إذا كانت قد تمت إزالتها تمامًا. يستغرق إجراء هذا الاختبار وقتًا وقد لا تكون النتائج متاحة لمدة أسبوعين.

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