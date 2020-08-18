فى لمح البصر.. 3 حيل سريعة تخلصك من الزوائد الجلدية بدون جراحة

هل تعانى من الزوائد الجلدية وأعراضها المزعجة يمكنك التخلص منها فى لمح البصر ب3 حيل سريعه من مطبخك تساعد على إختفاء الزوائد الجلدية فى لمح البصر.
ملعقة من صمغ النحل
كرة قطن
ضمادة
ماذا أفعل:
صمغ النحل له خصائص مضاد حيوي ومضاد للفيروسات . لقد وجد أنه يحفز جهاز المناعة.
- زيت الخروع النقي
ماذا تحتاج:
انشرى زيت الخروع على الزوائد الجلدية ودعيها تجف في الهواء وكررى هذا 2-3 مرات كل يوم.
زيت الخروع طريقة جيدة لنسيان البثور إلى الأبد. له خصائص مضادة للفيروسات وغني بمضادات الأكسدة التي ستساعدك على محاربة فيروس الورم الحليمي البشري.
عدة قطرات من خل التفاح
وسادة قطنية
ضمادة
ماذا أفعل:
انقع قطعة القطن في الخل وضعها على الزوائد وثبتى الضمادة القطنية في مكانها وقومى بإزالة الضمادة القطنية في صباح اليوم التالي.
نظرًا لمحتواه الحمضي ، فإن الخل يدمر أنسجة الزوائد الجلدية بطريقة سريعة.
صمغ النحل
ماذا تحتاج:
ملعقة من صمغ النحل
كرة قطن
ضمادة
ماذا أفعل:
ضعى صمغ النحل دنج على المنطقة المصابة وقومى بتغطية الزوائد الجلدية بقطعة قطن واستخدم ضمادة لإبقائها في مكانها كررى هذه الطريقة مرتين في اليوم.
لماذا يعمل:
صمغ النحل له خصائص مضاد حيوي ومضاد للفيروسات . لقد وجد أنه يحفز جهاز المناعة.
- زيت الخروع النقي
ماذا تحتاج:
زيت الخروع النقي
ماذا تفعلين:
انشرى زيت الخروع على الزوائد الجلدية ودعيها تجف في الهواء وكررى هذا 2-3 مرات كل يوم.
لماذا يعمل:
زيت الخروع طريقة جيدة لنسيان البثور إلى الأبد. له خصائص مضادة للفيروسات وغني بمضادات الأكسدة التي ستساعدك على محاربة فيروس الورم الحليمي البشري.
خل التفاح
ماذا تحتاجين:
عدة قطرات من خل التفاح
وسادة قطنية
ضمادة
ماذا أفعل:
انقع قطعة القطن في الخل وضعها على الزوائد وثبتى الضمادة القطنية في مكانها وقومى بإزالة الضمادة القطنية في صباح اليوم التالي.
كررى هذا كل ليلة لترى النتائج في غضون أسبوع.
لماذا يعمل:
نظرًا لمحتواه الحمضي ، فإن الخل يدمر أنسجة الزوائد الجلدية بطريقة سريعة.