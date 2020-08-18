فى لمح البصر.. 3 حيل سريعة تخلصك من الزوائد الجلدية بدون جراحة

صمغ النحل









ضعى صمغ النحل دنج على المنطقة المصابة وقومى بتغطية الزوائد الجلدية بقطعة قطن واستخدم ضمادة لإبقائها في مكانها كررى هذه الطريقة مرتين في اليوم.





- زيت الخروع النقي





زيت الخروع النقي





ماذا تفعلين:





لماذا يعمل:

خل التفاح





كررى هذا كل ليلة لترى النتائج في غضون أسبوع.



