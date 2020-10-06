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فن

يوسف الشريف يهنئ المصريين بذكرى انتصار أكتوبر المجيدة.. شاهد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
رنا اشرف
نشر الفنان يوسف الشريف منشورا جديدا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وهنأ يوسف الشريف، من خلال المنشور، المصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع أفراد القوات المسلحة بالذكرى الـ47 لحرب اكتوبر المجيدة.


وكتب يوسف الشريف: "ستبقى القوات المسلحه المصريه بانتصاراتها وانجازاتها عبر التاريخ محل فخر واعتزاز لكل المصريين".

واضاف:"تهنئة من القلب لكل الشعب المصري العظيم تهنئة من القلب لسيادة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحه تهنئه من القلب لكل قادة وضباط وجنود القوات المسلحة بحلول ذكرى حرب اكتوبر المجيدة".

ثم قال :" حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا وحفظ جيشنا خير أجناد الارض".

وكان الفنان يوسف الشريف قد وجه الشكر لأصدقا وجمهوره على تهنئته بعيد ميلاده الـ 42 منذ بضعة ايام.

وغرَّد يوسف الشريف عبر حسابه على "تويتر": "‏بشكر كل اللي بعتلي تهنئة، كل اللي كتب بوست، وكل اللي تعب نفسه في تصميم أو فيديو، كل اللي شاركني اليوم، شكرًا جدًا جدا، كلامكوا كله فوق راسي، وكل سنه والجميع بخير وصحه وسعاده وراحة بال".

كما حتفلت السيناريست إنجي علاء بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف في أجواء رومانسية، حيث شاركت جمهورها أجواء الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويحرص الثنائي على الظهور المتميز دائما، حيث يخطفان الأضواء وتنهال عليهما التعليقات من المتابعين.

كما يتألق يوسف الشريف بإطلالات وملابس أنيقة تبرز شياكته الجذابة، كما تظهر برفقته إنجي علاء بمجموعة من الإطلالات المحتشمة.

وحقق يوسف نجاحًا لافتًا في الآونة الأخيرة من خلال تقديم العديد من الأعمال الدرامية المميزة.

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