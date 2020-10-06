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أخبار العالم

بايدن يهاجم ترامب بسبب تصريحاته: ارتداء الكمامة واجب وطني

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:40 ص
صدى البلد
شريف سيد
هاجم مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب، بسبب موقفه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى خلع الكمامة؛ فور عودته إلى البيت الأبيض. 

وقال بايدن، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أرى ارتداء القناع على أنه واجب وطني - لحماية من حولك". 

وفيما يخص تصريحات ترامب، ومحاولة التقليل من خطر كورونا، عبر طلبه من الشعب الأمريكي بعدم الخوف من كورونا؛ قال بايدن: "يصاب حوالي 1000 شخص يوميًا بفيروس كورونا. إنه مصدر قلق كبير. آمل ألا يتجاهل أحد الرسالة معتقدًا أنها ليست مشكلة. إنها مشكلة خطيرة. إنه جائحة عالمية".

وصرح ترامب قبل مغادرته مستشفى والتر ريد العسكري إلى الشعب الأمريكي: "لا تخافوا من كوفيد. لا تدعها تسيطر على حياتك". 

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، فور عودته إلى البيت الأبيض قادما من مستشفى والتر ريد العسكري، أنه يشعر بتحسن كبير، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، وهو يتحدى إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث نزع الكمامة، وألقى التحية العسكرية على مؤيديه إلى جانب علامة النصر من البيت الأبيض. 

وقبلها، ظهر ترامب أثناء خروجه من المستشفى وهو في حالة صحية تبدو مستقرة، حيث أنه يسير منفردا دون أي مساعدة من أحد. 
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