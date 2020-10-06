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فن

بإطلالات جذابة.. أحدث ظهور لـ ماجد المصري رفقة زوجته

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
رنا اشرف
نشر الفنان ماجد المصري صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصورة باطلالة انيقة وكلاسيكية رفقة زوجته رانيا أبو النصر بإطلالة جذابة.


وعلق ماجد المصري على الصورة: "مساء الفل يا غاليين".

وأعرب الفنان ماجد المصري، عن سعادته بالنجاح الجماهيري الذي حققه مسلسل "الوجه الآخر".

وأضاف ماجد المصري، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن البطولة الجماعية أثبتت نجاحها خاصة في الفترة الحالية، وهناك أكثر من عمل تفوق مؤخرًا.

ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

ويجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.

ونفى المصري وجود إسقاطات في المسلسل على أي من رجال الأعمال، من خلال الشخصية التي يقدمها بالعمل.

وأضاف "لم أقصد بالمسلسل أي شخصية من رجال الأعمال في الواقع، والقصة ترصد الحياة الاجتماعية والأسرية لرجال الأعمال، في منزلهم، وليس في شركاتهم والحدوتة تحدث داخل منزله بالأساس".

المسلسل بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندا موسى، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وقصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي.

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مساء الفل ياغالين❤️ @raniaabouelnasr19

A post shared by Maged El Masry (@magedelmasryofficial) on

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