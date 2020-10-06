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رياضة

المصري يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضم محمود وادي..فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:46 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف عدنان حلبية عضو مجلس ادارة النادي المصري، عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم محمود وادي، نجم الفريق، خلال الفترة الحالية، في ظل تألقه مع الفريق البورسعيدي.

وأكد حلبية، في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت" أن هناك مفاوضات من الزمالك لضم "وادي"، مشيرا إلى ان كلا الناديين يرغبان أن تكون المفاوضات سريَّة، وفي تكتم شديد.

وأضاف حلبية، أن هناك لجنه تخطيط، هي من ستقرر امكانية رحيل اللاعب من عدمه، واحتياجات الفريق الفترة المقبلة .

وأشار إلى أن على ماهر المدير الفني للفريق، يقوم بمجهود رائع مع الفريق منذ توليه المسؤلية، لافتا إلى أن الفريق عاد لـ أدائه الجيد، على الرغم من ظروف إصابة اللاعبين بفيروس كورونا .

وفي سياق آخر، حسم نادي الزمالك الصعود إلي دور الـ 8، بعد الفوز علي سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية ضمن الدور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وقدم صلاح محسن نجم سموحة أفضل لقطات المباراة في الدقيقة 54 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار إلى أقصى الزاوية اليسرى العليا لتغرد الكرة في الشباك وتعلن تقدم سموحة.

وفي الدقيقة 81 تعادل الزمالك بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق إمام عاشور لترتطم الكرة بالدفاع وتغير الاتجاه وتعانق شباك سموحة.

وسجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 114 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في منتصف المرمى لكن الهاني سليمان لم يحاول إيقاف الكرة من سرعتها لتعانق شباكه.
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