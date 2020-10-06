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مرأة

خطوة بخطوة.. كيف تظهري جمال عينيك البنية بالمكياج

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:00 م
مكياج العين البنية
مكياج العين البنية
أسماء عبد الحفيظ
تفضل كل فتاة أن تظهر بأفضل صورة، لذلك نقدم لكِ طريقة وضع المكياج لصاحبات العيون البنية.

كشف موقع fashion عن المكياج الأنسب للعيون البنية.

يفرض أي لون للعين قواعد معينة، ويتم التفكير أولًا في اختيار الماكياج.


من المعروف أن بعض ظلال الألوان لا يمكنك وضعها إذا كانت لا تستجيب لعينيك، ولكن نظرًا لأن العيون البنية يمكن أن تقدم الكثير من الظلال، فمن الصعب تحديد الأفضل بالنسبة لها.


تعتبر الظلال الداكنة من الأزرق والذهبي والبني والفانيليا والبنفسجي من بين أفضل ظلال العيون البنية، لن تخطئي إذا اخترتِ لونًا مختلفًا، ولكن مع هذه الألوان سوف تتألقين بالتأكيد.


بالنسبة للماكياج، من الأفضل استخدام نوعين أو ثلاثة أنواع من الظلال ومن المهم جدًا أن تعرفى أنها تناسب عينيك.


هناك ظلال أفتح وأغمق، ستساهم الأفتح في الحصول على مظهر أكثر طبيعية، بينما تخلق الظلال الداكنة مظهرًا دراميًا وصوفيًا.


 يمكنك دائمًا اللعب بدرجات اللون الأرجواني والبني، ومن الضروري توخي الحذر وعدم المبالغة فيه، لأنه في بضع ضربات فقط يمكنك أن تبدين وكأنك خارجة من السيرك، وستختفي أناقتك!
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