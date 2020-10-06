خطوة بخطوة.. كيف تظهري جمال عينيك البنية بالمكياج



تفضل كل فتاة أن تظهر بأفضل صورة، لذلك نقدم لكِ طريقة وضع المكياج لصاحبات العيون البنية.

















تعتبر الظلال الداكنة من الأزرق والذهبي والبني والفانيليا والبنفسجي من بين أفضل ظلال العيون البنية، لن تخطئي إذا اخترتِ لونًا مختلفًا، ولكن مع هذه الألوان سوف تتألقين بالتأكيد.













بالنسبة للماكياج ، من الأفضل استخدام نوعين أو ثلاثة أنواع من الظلال ومن المهم جدًا أن تعرفى أنها تناسب عينيك.