حملات نظافة مكثفة واستعدادات جادة لموسم الشتاء في دسوق.. صور

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق بـ كفر الشيخ ، سير العمل بمنظومة النظافة بقرى دسوق تحت إشراف نواب رئيس المدينة لشئون القرى (1، 2) سند أبو كيلة، محمد جميل بمتابعة سير العمل باستمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق.





يأتي هذا بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.





وقالت ماضي، إنه جرى القيام بحملات نظافة ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات ومداخل القرى بالإضافة إلى استمرار العمل على فض أى تجمعات والمرور على كل المصالح الخدمية بالقرى والمدارس ومحطات المياه والصرف والوحدات الصحية.





وشددت رئيس مدينة دسوق على متابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحى وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات وما زال العمل مستمرا بالمنظومة على مدار اليوم.





تابعت رئيس مركز ومدينة دسوق بـ كفر الشيخ ، اصطفاف عناصر ومعدات وسيارات مجلس مدينة دسوق، والوحدات القروية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مساء اليوم، الأحد، للتعرف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول بنطاق المركز والمدينة. في سياق متصل،



