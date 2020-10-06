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مرأة

لأول مرة في تاريخ مسابقات الجمال .. Miss elegant تقاضي ميس إيجيبت

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:54 م
Miss elegant تقاضي
Miss elegant تقاضي ميس أيجيبت
حياة عبد العزيز
قامت إحدى المسابقات بمقاضاة مسابقة أخري بسبب سرقة لقب يعد من الملكية الفكرية لها، إذ قام محمود نجاح مؤسس مسابقة ملكة الأناقة Miss elegant بمقاضاة مسابقة بنت مصر ميس إيجيبت لمؤسستها د.أمل رزق بسبب استخدامها لقب ملكة الأناقة Miss elegant في مسابقتها كلقب شرفي، ورغم أن محمود نجاح قام بتحذيرها أكثر من مرة بشكل ودي للكف عن استخدام اللقب كما تم الاتصال التليفوني بها شخصيا من محمود نجاح  في أغسطس 2018 إلا أنها لم تستجب ولم تراع أي من حقوق الملكية الفكرية، فقام نجاح برفع دعوى قضائية ضدها.

وتطالب الدعوى القضائية بسحب لقب Miss elegant من مسابقة ميس أيجيبت بنت مصر وعدم استخدامه مرة أخرى مع حذف جميع الألقاب من السوشيال ميديا لديهم، حيث أنها تستخدم هذا اللقب بشكل شبه منتظم عبر كافة وسائل الدعاية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر واليوتيوب وانستجرام، بالإضافة إلى الصحافة والقنوات التلفزيونية تحت مسميات miss elegant bent masr، top five in miss elegant، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأكد نجاح، أن لقب Miss elegant مسجل ملكية فكرية لدى حق المؤلف بالإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، كما حصلت الأوراق الخاصة بالمسابقة علي ختم إدارة الملكية الفكرية وختم وزارة الثقافة وختم مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالغرف التجارية لوزارة الخارجيه المصرية.

يشار إلى أن مسابقة miss elegant يرجع تاريخها إلى 2016، حيث أقيم الحفل الختامي للموسم الأول لها في مارس من نفس العام، وتشترط المسابقة على الملكة والوصيفات الفائزات أن يكن لهن دور مجتمعي ومشاركة فعالة في خدمة الوطن ومشروع خيري يقمن بتنفيذه، مع ضرورة الالتزام بهذا المشروع وأي إخلال بهذه الشروط يتم استبعاد الفتاة الفائزة وسحب اللقب منها.
لأول مرة في تاريخ مسابقات الجمال .. Miss elegant تقاضي ميس إيجيبت
لأول مرة في تاريخ مسابقات الجمال .. Miss elegant تقاضي ميس إيجيبت
محمود نجاح محمود نجاح
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