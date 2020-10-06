عند النصب التذكارية للهولوكوست في برلين| وزراء خارجية الإمارات وإسرائيل وألمانيا يجتمعون

زار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، النصب التذكارية لضحايا اليهود في أوروبا المعروف باسم النصب التذكارية للهولوكوست والمتحف المصاحب الذي يقع في العاصمة الألمانية برلين؛ وذلك برفقة ابي أشكنازي وزير خارجية الإسرائيلي .





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، رافق وزيري خارجية الإمارات واسرائيل، خلال الزيارة، هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا.





واطلع آل نهيان، خلال الزيارة على النصب التذكارية، الذي تم تأسيسه عام 2005 على مقربة من بوابة براندنبورج، ويخلد ذكرى حوالي 6 ملايين يهودي تم اغتيالهم خلال فترة الحكم النازي.





وتجول الوزير الإماراتي في أرجاء النصب التذكارية، الذي يتكون من 2710 أعمدة خرسانية مقامة على مساحة 19 ألف متر مربع على شكل متاهة، بحيث يمكن للزائرين السير بين تلك الأعمدة، كما تفقد مركز للزائرين تحت النصب التذكارية التي توثق جرائم النظام النازي.





وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بإنشاء النصب التذكارية في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، مؤكدًا أن هذا المكان التاريخي يحمل دلالات هامة، تؤكد على أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في العالم أجمع دون تمييز.





كما أكد آل نهيان أن دولة الإمارات منذ تأسيسها حرصت على تبني وترسيخ قيم التسامح والتعايش والمحبة وقبول الآخر، انطلاقًا من إيمانها العميق أن هذه القيم تشكل ركائز أساسية لتحقيق الازدهار والنمو والتطور والتنمية المستدامة في المجتمعات، متقدما بتحية إجلال وإكبار إلى أرواح الذين تم تخليدهم في هذا النصب التذكارية مبديا تعاطفه معهم وذويهم.



