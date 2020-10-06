AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عند النصب التذكارية للهولوكوست في برلين| وزراء خارجية الإمارات وإسرائيل وألمانيا يجتمعون

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:48 م
لقاء يجمع وزراء
لقاء يجمع وزراء خارجية الإمارات وإسرائيل وألمانيا
دعاء أبوهشيمة
زار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، النصب التذكارية لضحايا اليهود في أوروبا المعروف باسم النصب التذكارية للهولوكوست والمتحف المصاحب الذي يقع في العاصمة الألمانية برلين؛ وذلك برفقة ابي أشكنازي وزير خارجية الإسرائيلي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، رافق وزيري خارجية الإمارات واسرائيل، خلال الزيارة، هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا.

واطلع آل نهيان، خلال الزيارة على النصب التذكارية، الذي تم تأسيسه عام 2005 على مقربة من بوابة براندنبورج، ويخلد ذكرى حوالي 6 ملايين يهودي تم اغتيالهم خلال فترة الحكم النازي.

وتجول الوزير الإماراتي في أرجاء النصب التذكارية، الذي يتكون من 2710 أعمدة خرسانية مقامة على مساحة 19 ألف متر مربع على شكل متاهة، بحيث يمكن للزائرين السير بين تلك الأعمدة، كما تفقد مركز للزائرين تحت النصب التذكارية التي توثق جرائم النظام النازي.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بإنشاء النصب التذكارية في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، مؤكدًا أن هذا المكان التاريخي يحمل دلالات هامة، تؤكد على أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في العالم أجمع دون تمييز.

كما أكد آل نهيان أن دولة الإمارات منذ تأسيسها حرصت على تبني وترسيخ قيم التسامح والتعايش والمحبة وقبول الآخر، انطلاقًا من إيمانها العميق أن هذه القيم تشكل ركائز أساسية لتحقيق الازدهار والنمو والتطور والتنمية المستدامة في المجتمعات، متقدما بتحية إجلال وإكبار إلى أرواح الذين تم تخليدهم في هذا النصب التذكارية مبديا تعاطفه معهم وذويهم.

وأكد ايضا أن هذا الأمر الذي أسفر عن سقوط ملايين الأبرياء لن يتكرر .. مشيرًا إلى أن دولة الإمارات رسالتها على الدوام رسالة سلام وتسامح وأمل للعالم أجمع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهم إنجاز منذ 25 عاما.. الإمارات وإسرائيل تتوصلان لاتفاق سلام بوساطة أمريكية.. شرطه إيقاف ضم تل أبيب للأراضي الفلسطينية.. وترامب: حدث تاريخي يعزز السلام في الشرق الأوسط

إسرائيل: وزير الخارجية تحدث مع 5 من نظرائه العرب اليوم.. تعرف عليهم

بعد الاتفاق مع الإمارات.. وزير خارجية إسرائيل يتواصل مع 5 وزراء خارجية عرب

الإمارات وإيطاليا تبحثان أهمية معاهدة السلام بين دبي وتل أبيب

الصحف العالمية: الاتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين تاريخي.. سيغير أولويات الشرق الأوسط.. فرصة لعودة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. وبداية حقبة اقتصادية جديدة للدول الثلاث

إنجاز عظيم.. هكذا وصف بومبيو اتفاق السلام بعد لقائه بن زايد

ترشيحاتنا

حقيقة إعادة مباراة الزمالك وسموحة فى كأس مصر

بعد رفع سعرها.. تعرف على مواصفات mg 5 الجديدة 2021.. صور

لم يتم إخطار الجهات الدولية.. مفاجأة جديدة في إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

ماذا سيدرس التلاميذ من أولى لـ 3 ابتدائي وكيف سيقيّمون؟ التعليم تجيب

محمد هلال يثير القلق فى وادي دجلة قبل مواجهة الزمالك

أخبار الفن.. زوجة علي ربيع بـ الكاش مايوه.. ظهور نادر لوالد جنا عمرو.. مجدي شطة يظهر مع سليمان عيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن السياسة.. قصة وظيفة حصل عليها السادات بمساعدة إحسان عبد القدوس

تعرف على مواصفات ام جي 6 mg بعد رفع أسعارها اليوم في مصر.. صور

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات لافتة لـ نجلاء بدر