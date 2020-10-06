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رياضة

الألومنيوم يعسكر بأسيوط لمواجهة ديروط

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:31 م
صدى البلد
رباب الهوارى
غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم عصر  اليوم إلى أسيوط عقب تأديتهم المران الأخير، للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق ديروط ضمن الجولة الحادية والعشرين  بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وأكد صلاح صالح المشرف على الفريق أن المدير الفني للفريق قرر الدخول في معسكر بأسيوط والمبيت بها حتى موعد اللقاء الذي مقرر له غدا الأربعاء بملعب نادي ديروط .


يدخل الألومنيوم اللقاء برصيد 39 نقطة محتلا المركز الثالث بينما فريق ديروط بالمركز الأخير برصيد 12 نقطة.

يدخل الألومنيوم اللقاء بعد الفوز بالجولة الماضية على فريق شبان قنا برباعية ، ويدخل ديروط اللقاء بعد الخسارة أمام فريق الأعلاميين بهدف دون رد  . 

ويسعى الألومنيوم للفوز للمزاحمة علي خطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز والمتصارع عليها فريق بنى سويف برصيد 41 نقطة والبنك الأهلي برصيد 40 نقطة .
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