الألومنيوم يعسكر بأسيوط لمواجهة ديروط

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم عصر اليوم إلى أسيوط عقب تأديتهم المران الأخير، للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق ديروط ضمن الجولة الحادية والعشرين بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
وأكد صلاح صالح المشرف على الفريق أن المدير الفني للفريق قرر الدخول في معسكر بأسيوط والمبيت بها حتى موعد اللقاء الذي مقرر له غدا الأربعاء بملعب نادي ديروط .
يدخل الألومنيوم اللقاء برصيد 39 نقطة محتلا المركز الثالث بينما فريق ديروط بالمركز الأخير برصيد 12 نقطة.
يدخل الألومنيوم اللقاء بعد الفوز بالجولة الماضية على فريق شبان قنا برباعية ، ويدخل ديروط اللقاء بعد الخسارة أمام فريق الأعلاميين بهدف دون رد .
ويسعى الألومنيوم للفوز للمزاحمة علي خطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز والمتصارع عليها فريق بنى سويف برصيد 41 نقطة والبنك الأهلي برصيد 40 نقطة .