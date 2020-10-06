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أبرزها السيراميك والدواء.. تفاصيل التعاون الصناعي بين الأردن ومصر والعراق.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:52 م
طارق الحموري وزير
طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني
محمود محسن
أكد طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أن وزراء الصناعة في مصر والأردن والعراق، عقدوا إجتماع للاتفاق على خطوات تعزيز التعاون الاقتصادي والإستثماري للدول الثلاثة. 

وأضاف الحموري خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن التعاون الصناعي سيتركز على صناعة السيراميك والدواء والمستحضرات الكيماوية والغزل والنسيج.

وتابع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أنه نستهدف إجراءات تتم على أرض الواقع وأن تكون قابلة للتحقيق والتي تعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وأشار الحموري إلى أنه نأمل أن يتم الاجتماع لتحديد الإجراءات خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدا أنه نامل أيضا أن يكون هناك أثار إيجابية على أرض الواقع.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أنه سيتم العمل على تحويل السياسات التي تم الإتفاق عليها من الملك عبدالله الثاني ملك الأردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أليات للتنفيذ.
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