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تعليم

جامعة طنطا تحصد جائزتين من جوائز الأفراد والهيئات لعام 2019

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:09 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
احمد علي
حصدت جامعة طنطا جائزتين من جوائز الأفراد والهيئات لعام 2019 ، حيث فاز الدكتور حمدى مجدي الدين عفيفى، الأستاذ بكلية الهندسة جائزة المرحوم المهندس عثمان أحمد عثمان فى مجال تطوير صناعة التشييد والمقاولات المصرية .

كما فازت الدكتورة نادية عبد العزيز الصواف المدرس بكلية الآداب جامعة طنطا مناصفةً مع الدكتورة هبة أحمد المتبولى المدرس بكلية الآداب جامعة طنطا على جائزة الدكتور شوقى محمود سالم فى مجال إدارة المعرفة والمعلوماتية. 

وتقدم الدكتور عماد عتمان،  القائم بعمل رئيس جامعة طنطا بخالص التهنئة لأعضاء هيئة التدريس الفائزين، مؤكدًا أن ذلك يعكس مدى الارتقاء بمستوى البحث العلمي بالجامعة، بما يدعم قدرتها التنافسية بين نظرائها من الجامعات، خاصة بعد أن بات البحث العلمى ضرورة حتمية لتحقيق التنمية فى كافة المجالات . 

وقال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن حصول أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على هذة الجوائز تعكس جهودهم وإنجازاتهم الرائعة ومدى تميزهم العلمي، .

وأكد أن جامعة طنطا لا تألوا جهدًا فى تقديم كافة أشكال الدعم لباحثيها لتحقيق التقدم المنشود للجامعة على كافة المستويات عربيا ودوليا.
جامعة طنطا تحصد جائزتين من جوائز الأفراد والهيئات لعام 2019
جامعة طنطا تحصد جائزتين من جوائز الأفراد والهيئات لعام 2019
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