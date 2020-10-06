فى ذكرى 6 أكتوبر.. محافظ قنا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد إيهاب غرابة المستشار العسكري، اليوم الثلاثاء، احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.





جاء ذلك بحضور كمال شلبي، سكرتير العام للمحافظة والعقيد محمود يس، مدير فرع جمعية المحاربين القدماء بمحافظة قنا وعدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية.





ووضع محافظ قنا، إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء محافظة قنا بمنطقة حوض عشرة وقراءة الفاتحة على روح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لتحرير أرض الوطن.





ووجه محافظ قنا، التهنئة للقيادة السياسية ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد ولجموع القيادات الأمنية والتنفيذية وأهالي محافظة قنا.





وأكد محافظ قنا، ضرورة أن نستلهم من ذكرى أكتوبر روح النصر والعزيمة والعمل الجاد للارتقاء بالوطن في مختلف المجالات، مشيدًا بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة من شهداء في الدفاع عن تراب الوطن وإعلاء شأنه.





وأضاف محافظ قنا، أن يوم الـسادس من أكتوبر لعام 1973م سيظل يوما خالدا في تاريخ العسكرية المصرية وتاريخ مصر الحديث حيث جسد قوة وأصالة الشعب المصري وقواته المسلحة.





وأكد محافظ قنا، أن مصر لن تنسى أبدًا ابنائها الشهداء الذين ضربوا أروع المثل في التضحية والفداء، موضحا أن التاريخ يُخلد ذكراهم فهم المثل والقدوة لأبناء هذا الوطن في العطاء، موكدا أن محافظة قنا تبذل كل جهد لتقديم جميع أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين إيمانا منها بدورهم العظيم في رفعة شأن هذا الوطن، لافتًا إلى أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين، لا سيما أسر الشهداء، داعيًا إياهم بالتواصل معه في أي مشكلة قد تواجههم.





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