إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوي الغربي

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، بطريق قنا- سوهاج الصحراوى الغربى، أمام قرية العركى بفرشوط.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، بوقوع حادث انقلاب لسيارة ملاكى، بالطريق الصحراوي، أمام قرية العركى.





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نتج عن الحادث إصابة كل من: منتصر أحمد حسن ٣٣ عاما، باشتباه نزيف داخلي بالبطن، بركات محمود فراج ٣٢ عاما، بغيبوبة، تم نقلهما لمستشفى بهجورة المؤقت.





وإصابة كل من: ممدوح رفاعي محمد ٣٥ عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، أحمد عاطف محمد ٣٠ عاما، بكسر فى العمود الفقري، و محمود أحمد أبوالخير ٤٠ عاما، بكسر بالعمود الفقري، تم نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزى.





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق قنا، بـ ٤ سيارات لنقل المصابين إلى المستشفيات المذكورة.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.