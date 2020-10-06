لإحياء التراث.. محافظ الإسكندرية يفتتح إعادة تأهيل وتشغيل عربة ترام تاريخية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إعادة تأهيل وتشغيل عربة ترام تاريخية إنتاج عام ١٩٣١ م بلجيكية الصنع.





بالإضافة إلى تشغيل عدد ٢ قطار لترام الرمل بعد تجهيز العربة الوسطي بهما وفقا للتجربة التي نفذتها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية في ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا ليصبح إجمالي الترام المتضمنة التجربة ٣ ترامات، وذلك بحضور المهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام.





وأوضح المحافظ أن إعادة تشغيل عربة الترام التاريخية يعد نموذج رائع في ضوء إعادة إحياء التراث السكندري، وتذكير المواطنين السكندريين بتاريخ محطة الرمل الطويل والشكل الذي كانت عليه، لافتًا إلى أن عربة الترام ترجع إلى أكثر من ٩٠ عام ماضية.

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وعن تطبيق تجربة الهيئة العامة لتجهيز عربات مخصصة باستخدام كبائن زجاجية للوقاية من فيروس كورونا، أوضح أن الإسكندرية دائما رائدة في الأفكار. وأننا نعمل علي تطبيق كل الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وضمان سلامة المواطنين.





وتستعد مدينة الإسكندرية، للبدء في تنفيذ مشروعَي نقل سيغيران من شكل المدينة؛ الأول يتمثل في تطوير ترام الرمل، والثاني تحويل قطار أبوقير إلى مترو أنفاق من شرق المدينة إلى غربها.





وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد عقد اجتماعات موسعة بالتنسيق مع وزارة النقل، لتنفيذ مشروع مترو عالي الكثافة من أبوقير حتى برج العرب على مرحلتين، ومشروع ثانٍ لتطوير وتأهيل خط ترام الرمل.





وقال محافظ الإسكندرية إن مشروعي مترو الإسكندرية عالي الكثافة بمرحلتيه، وتطوير ترام الرمل، يعدان أحد أهم المحاور الرئيسية للمخطط العام لمنظومة النقل الجماعي بالمدينة.