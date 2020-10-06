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ثقافة

الجمعة المقبل.. الأرتيست وفرقة الإيقاعات الشرقية في حفل جديد بأوبرا الإسكندرية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:25 م
دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
أحمد بسيوني
تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر، حفلا فنيا لعازف الإيقاع العالمي سعيد الارتيست، وذلك في الثامنة من مساء الجمعة المقبل على مسرح دار أوبرا الاسكندرية.


يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أعمال الأرتيست العالمية، كما يشارك بالغناء مجموعة متميزة من طلاب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.


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يذكر أن الفنان سعيد الأرتست بدأ مشواره الفني منذ الصغر بمحافظة الإسكندرية مسقط رأسه إلى أن أصبح له قاعدة جماهرية عريضة هناك، لبراعته وتميزه في العزف الإيقاعي على آلة الطبلة.


انتقل إلى القاهرة عام 1980، وأصبح عضوًا بارزًا في عدد من أشهر وأعرق الفرق الموسيقية والفنية، مثل فرقة هاني مهنّا، والفرقة الماسية، وفرقة خالد فؤاد، وأوركسترا المايسترو مصطفى ناجى.. كما شارك بالعزف مع عمالقة الطرب في مصر والوطن العربي.


وأعلنت إدارة مسرح سيد درويش - أوبرا الإسكندرية التزامها بجميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا والالتزام بنسبة الـ 50% حضور المقررة من قبل مجلس الوزراء.


وتتمثل الإجراءات الاحترازية أيضا في دخول الجمهور من خلال بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة، مسافات التباعد بين الحضور، تطهير وتعقيم المسرح قبل وبعد العروض، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، إلى جانب توزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم الحفل.

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