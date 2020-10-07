AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد موافقة الجمعية العمومية.. تشكيل الإدارية العليا فى قضايا العقود الإدارية والإصلاح الزراعى.. مستندات

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2020/2021.

ووافقت على تشكيل الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر  منازعات العقود الإدارية والإصلاح الزراعى برئاسة المستشار أحمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة،

وتضمم الدائرة عضوية كلا من المستشارين؛ سعيد القصير وعبدالفتاح الجزار ومحمد اسماعيل وناصر النقيب وجمال خليل وماجد المنوفى وحمدى جبريل وكريم القاضى نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور.

بالاضافة الى ضرورة الالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أبرز تشكيلات رؤساء دوائر المحكمة الإدارية العليا للعام القضائي الجديد

ننشر الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي الجديد

بعد موافقة الجمعية العمومية.. ننشر الحركة القضائية للمحاكم الإدارية.. مستندات

بعد موافقة الجمعية العمومية.. ننشر الحركة القضائية للمحكمة التأديبية.. مستندات

مجلس الدولة: ضم 150 قاضيًا بـ القضاء الإداري لرفع معدل الإنجاز

تعرف على قضاة الإدارية العليا فى دائرة التسويات والمعاشات.. مستندات

ترشيحاتنا

تفاصيل حفل عقد قران هنادى مهنا وأحمد خالد صالح

بندر بن سلطان: مبارك علم باتفاق أوسلو من إسرائيل.. وياسر عرفات رقص قائلاً "تحررت فلسطين"

انتحرت.. مديرية أمن البحيرة تكشف حقيقة اعتداء حارس المقابر جنسيا على طفلة أبو المطامير

مقترح في الكويت بإعطاء كل مواطن راتب 50 ألف دولار سنويا مدى الحياة

صحيفة روسية: التلفزيون الصيني يبث الأغاني الوطنية استعدادا للحرب مع أمريكا

كيف تم علاج ترامب من كورونا.. طبيب البيت الأبيض يفصح عن علاج الرئيس الأمريكي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أنغام بيبي شارك.. تعذيب غريب للمساجين في أمريكا باستخدام أغاني الأطفال

ضياع بيانات عدد ضخم من المصابين بـ كورونا يهدد بتفشي الوباء في بريطانيا

تعرف على مواصفات جاكوار XF Mid-Cycle موديل 2021.. صور