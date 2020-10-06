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اللواء سمير فرج يكشف كيف خدع الرئيس السادات العدو الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر 73.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:32 م
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
محمود محسن
أكد اللواء الدكتور  سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الاسبق والخبير الاستراتيجي أن خط بارليف الذي نفذه الجيش الإسرائيلي يعد من أقوى خطوط الدفاع فى العالم مؤكدا أن بناء خط بارليف كان على طول القناة وكان به خزان نابالم تحته ويحول سطح خط بارليف إلى خط من النار.

وأضاف فرج خلال لقاء له لبرنامج الحياه اليوم أن اللواء أركان حرب باقي زكي يوسف كان يعمل في سلاح المركبات واقترح فكرة المياه وتم عمل تجارب حتى نجحت هذه الفكرة ولولا الفتحات الشاطئة التى تم عملها كنا لن نعبر .

وتابع مدير إدارة الشئون المعنوية الاسبق والخبير الاستراتيجي أنه عندما تولى الرئيس السادات أرسل للإتحاد السوفيتي بطلب بتعديلات على الأسلحة وأن يكون هناك أسلحة جديدة ولكن الجانب السوفيتي رفض طلب الرئيس السادات مما أدى إلى قيام الرئيس السادات بطرد الخبراء الروس قبل حرب اكتوبر بعام ونصف .

وأشار فرج إلى أنه لو أستمر الخبراء الروس حتى إنتصار أكتوبر كان العدو الصهيوني ليقول أن الروس هم تسببوا في إنتصار أكتوبر وليس الجانب المصري مؤكدا أن الرئيس السادات نجح في خداع الجانب الأسرائيلي قبل الحرب.

وقال  مدير إدارة الشئون المعنوية الاسبق والخبير الاستراتيجي  أن الرئيس السادات يوم الحرب اجتمع مع الجنود وألهب حماسهم وقال لهم "ان اخى وابني عاطف السادات استشهد من أجل مصر.
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