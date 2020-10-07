إشادة برلمانية بدور وزارة التعاون الدولي في توفير 400 مليون دولار لصالح المشروع القومي «التأمين الصحي».. ويؤكدون سيساهم في سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى وتطوير المستشفيات بالمرحلة الثانية

برلماني يشكر كل من يساهم فى سرعة الانتهاء من مشروع التأمين الصحي

برلمانية: نجاح التعاون الدولي في توفير 400 مليون دولار لصالح "التأمين الصحي" سيساهم فى سرعة الانتهاء منه

نائب: مشروع التأمين الصحي الشامل نقلة حضارية فى مجال الخدمة الصحية بمصر





أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،ضرورة تعزيز الشراكات في كافة دول العالم بين القطاعين الحكومي والخاص لسد فجوات الاستثمار في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة لما يمثله من أهمية في الوقت الحالي، بما يضمن تنفيذ خطط استثمارية متكاملة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة السنوية التي عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حول الاستثمار والتنمية المستدامة، لتناول أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية 2030، ومناقشة تشجيع فرص الاستثمار الخاص في الصناعات ذات الصلة بقطاع الصحة، بمشاركة رفيعة المستوى من مجتمع الاستثمار والمنظمات الدولية ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني، فضلا عن الأوساط الأكاديمية والحكومية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن 54 من الدول الأكثر فقرًا حول العالم ستواجه فجوة تقدر بقيمة 176 مليار دولار في قدرتها على الإنفاق على الخدمات الصحية الأساسية، وهو ما يعزز من أهمية الاستثمار في الصحة العامة ووضع خطط استثمارية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، فضلا عن الاستثمار في القطاعات الأخرى التي لها تأثير مباشر على صحة المواطنين لاسيما الصرف الصحي والمياه وإدارة المخلفات.





وحول هذا الأمر، أكد عدد من نواب البرلمان، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو من أعظم المشاريع الصحية التى ستخدم ملايين المواطنين وسينهي على طوابير المرضى على باب المستشفيات ويعتبر من أهم إنجازات البرلمان الحالى هو إقرار مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.





أكدت النائبة الدكتورة مرفت موسي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن نجاح وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي في توفير 400 مليون دولار لصالح نظام التأمين الصحي الشامل، سيساهم فى سرعة الانتهاء من المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل على مستوي الجمهورية.





وأضافت عضو لجنة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع التامين الصحي الشامل هو من أعظم المشاريع الصحية التى ستخدم ملايين المواطنين وسينهي على طوابير المرضي على باب المستشفيات ويعتبر من أهم إنجازات البرلمان الحالى هو إقرار مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.





من جانبه قال الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن نجاح وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي في توفير 400 مليون دولار لصالح نظام التأمين الصحي الشامل، يدعم سرعة الإنتهاء من تحقيق الحلم الذي طالما حلم به المواطنين لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسة خطوات المشروع وقال طالب من أيام قليلة بضرورة سرعة الإنتهاء من المرحلة الاولي.





واشار عضو لجنة الصحة فى تصريحات خاصة ، إلى أن هذا المبلغ "400 مليون دولار " سيساعد أننا ننتهي من المراحل الأولي فى موعدها ونبدأ فى المرحلة الثانية ، لافتا أن هذا المبلغ سيدعم مشروع عظيم يخدم الآلاف من المرضي ، وهو نقلة حضارية فى مجال الخدمة الصحية بمصر.





وفى السياق ذاته قال النائب عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، إن نجاح وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي في توفير 400 مليون دولار لصالح نظام التأمين الصحي الشامل ، سيساهم فى تطوير مستشفيات المرحلة الأولي ، حتي نستطيع البدء فى تطوير وإنشاء مستشفيات المرحلة الثانية ، وحصول المواطن المصري على الخدمة الصحية التى تليق به وهي حق مشروع ودستوري بسهولة.









وأضاف الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن مشروع قانون التأمين الصحي من أفضل القوانين التى أقرها البرلمان الحالي ، وايضا أن يكون هناك أيضا مساهمة من البنك الدولي للمشروع فهذا سيساهم بشكل كبير وفعال فى عملية الإنتهاء منه لخدمة المرضي والمواطنين ويجب أن نقدم الشكر لجميع القائمين على المشروع ، مؤكدا على أن هناك عمليات تدريب أيضا للأطقم الطبية على تقديم أفضل خدمة للمواطنين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل





أشار عضو لجنة الصحة إلى أن الدولة تبذل قصارى جهودها للانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم بالرغم من جهود مواجهة جائحة كورونا المستجد إلا أن العمل في مشروع التأمين الصحي الشامل لم يتوقف دقيقة واحدة منذ بداية أزمة فيروس كورونا لسرعة الانتهاء من المشروع.