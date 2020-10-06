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توك شو

لا يوجد أحد فى مأمن.. محمد العريان: إصابة ترامب بكورونا تستدعي الحذر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:54 م
محمد العريان
محمد العريان
قسم التوك شو
قال الدكتور محمد العريان الإقتصادي المصري ورئيس كلية كوينز ، إنه يسعده و يشرفه الحصول على منصب رئيس كلية كوينز، مشيرا إلى أن إصابة الرئيس الامريكي ترامب  بكورونا  تستدعي  " الحذر " وتؤكد أنه لايوجد أحد بمأمن.
  
وأكد العريان خلال تصريحاته ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «أون تي في»، أن الانتخابات الامريكية المقبلة هي الاكثر غموضًا مقارنة بسابقاتها التي عاصرتها.

وأكد  الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي رئيس  كلية كوينز جامعة " كمبريدج " البريطانية أن  إصابة الرئيس الامريكي  دونالد  ترامب بفيروس " كورونا "  يؤكد أنه لايوجد أحد بمأمن  وعلى الجميع  أن يكون حريص ولهذا علينا ليس فقط الاهتمام بما نفعل ؛ بل وكيفية الفعل .
 
وحول تأثيرات إصابة الرئيس الأمريكي على الاقتصاد العالمي شدد العريان،على  أن النمو الاقتصادي في العالم كله سيكون أقل من الاحتياجات وأقل من الممكن لكنه  قال أن التأثيرات  على الاقتصاد تختلف عن أسواق المال  فمنذ البداية الاقتصاد كان يعيش في عالم ؛ والأسواق تعيش في عالم مختلف قائلًا " أسواق المال  تعيش في عالم مختلف حيث تعطيهم البنوك المركزية الكثير والكثير من الأموال ولهذا كانت الأسواق تؤدي بشكل طيب نسبيًا على الرغم من معاناه الإقتصاد العالمي".

ونوه إلى أنه حتى الان لا نستطيع أن نستشرف المسار الخاص بهذه الانتخابات حيث لا تتوافر  أية  استطلاعات للرأي لكن هناك عدة محاور رئيسية تحدد  إمكانية فوزه في الانتخابات المقبلة من عدمه .

واستطرد قائلًا "  نعلم أن مع إصابته بالمرض مع نهاية الأسبوع الماضي  كان هناك محورين  سيحددان مصير الانتخابات  الأول هو : هل يشعر الأمريكيين أن الرئيس ترامب قد أدى عملا جيدًا في إدارته لأزمة كوفيد-19؟ والثاني هو : من الذي يثقون فيه أكثر ليقود اتجاه تعافي الاقتصاد، من سيقود التعافي الاقتصادي؟".
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