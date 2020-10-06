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وزيرة الهجرة تكشف عن تفاصيل مبادرتي «نورت بلدك» و«إحياء الجذور» ..فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:48 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
محمود محسن
أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن مبادرة "نورت بلدك" تستهدف دعم العمالة المصرية العائدة من الخارج؛ وإلى توفير فرص عمل مناسبة لكل مواطن عائد من الخارج بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضافت "مكرم"، أثناء لقاء تلفزيوني على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة نتاج تنسيق بين وزارة الهجرة ووزارة التخطيط، موضحا أن استمارة "نورت بلدك"، متاحة الآن إلكترونيا، بشكل كامل لجميع العائدين.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن مبادرة "إحياء الجذور" جاءت لإحياء الجذور التاريخية للدول الثلاث اليونان ومصر وقبرص، واحتفاءً بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر بالماضي أو مازالت تعيش بها، حيث تم إطلاق ثلاث نسخ من المبادرة في مصر وأستراليا ولندن، للاستفادة من الخبرات المختلفة لشباب البلدان الثلاثة.

وأشارت مكرم إلى أن هذه المبادرة عمقت العلاقات الثلاثية كجزء من التعاون لدول المتوسط، وعززت الترابط بين شباب الدول الثلاث، الذي أصبح يدرك أننا شعب واحد لديه مصير واحد.

وقالت وزيرة الهجرة إن هناك تعاونا كبيرا مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج، وتم توفير الوظائف المختلفة للمصريين الذين تم تحريرهم في ليبيا مؤخرا، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى.

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