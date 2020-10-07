الشهيد الحي.. عبد الجواد سويلم يروي ذكريات النصر في حرب أكتوبر.. فيديو

قال عبد الجواد سويلم "الشهيد الحي"، إن من ضمن الحرب النفسية التي شنها العدو علينا خلال حرب أكتوبر؛ هي أن مصر لن تقوم لها قائمة قبل 50 عاماً، وبعد هذه الشائعة بـ20 يومًا؛ قامت لمصر قائمة، أذهلتهم.





وأضاف "عبد الجواد" ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة دي إم سي ، أن جميع المناطق أحتلت ما عدا بور فؤاد وجاءت كتيبة مدرعة من قوات العدو لا حتلال بورفؤاد، وكنت من ضمن أبطال الصاعقة الذين تصدّوا إلى هذه الكتيبة ، وكان عددنا 30 بطلاً.





وأوضح عبد الجواد ، أن العدو تحرّك من القنطرة شرق واتجه ناحية بورفؤاد وهذه المسافة 40 كيلو وقمنا بانتظارهم غرب القناة وقمنا بتدمير نصف الكتيبة بالكامل. واتجهبانتظارهم





وتابع: إن النصف المتبقي من الكتيبة قاموا بالهرولة إلي منطقة الملاحات ، مؤكدًا أن بورفؤاد ظلت طاهرة لم تدنس لمدة 6 سنوات و4 أشهر و30 ساعة.





وأكمل أن يومي 14 و15 يوليو سنة 67؛ كان العدو متواجدًا في ثكناته ، ومطمئن، إ لا أنهم فوجئوا بقصف شديد من الطائرات المصرية.





وأكد أن سبب تقدم العدو في البداية؛ هو أنه كان يحصل علي دعم من أوروبا وأمريكا، وهذا كان يعلمه الجميع ، مؤكدًا أن الرئيس جمال عبد الناصر أصدر وقتها تعليمات ، بتدمير مخازن الأسلحة للعدو المتواجدة في وسط سيناء.