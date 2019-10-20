الشهيد الحي عبد الجواد سويلم في ندوة تثقيفية بالنقابة العامة للغزل والنسيج.. غدًا

تستضيف النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، في الساعة التاسعة صباح غدا الإثنين الموافق 21-10-2019، بمقر النقابة العامة بالقاهرة ٣٢٧ شارع شبرا، واحد من أبطال حرب الاستنزاف وجيل أكتوبر الشهيد الحي عبدالجواد سويلم في ندوة تثقيفية حول: "دروس مستفادة من قصة النصر من أبطال حرب الاستنزاف وجيل أكتوبر إلى جنود العمل والإنتاج".





وصرح عبدالفتاح إبراهيم اليوم الأحد بأن "النقابة العامة" وجهت الدعوة إلى جميع اللجان النقابية والعمال من مواقع العمل والإنتاج من جميع انحاء الجمهورية .





بهدف توعية الأجيال الجديدة من النقابيين والعمال بقصص الكفاح والنجاح والإنتصارات التي حقهها رجال القوات المسلحة وفتحوا بها طريق النصر والبناء والتعمير.



