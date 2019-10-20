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أخبار البلد

الشهيد الحي عبد الجواد سويلم في ندوة تثقيفية بالنقابة العامة للغزل والنسيج.. غدًا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:47 م
النقابة العامة للغزل
النقابة العامة للغزل والنسيج
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محمد غالى
تستضيف النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، في الساعة التاسعة صباح غدا الإثنين الموافق 21-10-2019، بمقر النقابة العامة بالقاهرة ٣٢٧ شارع شبرا، واحد من أبطال حرب الاستنزاف وجيل أكتوبر الشهيد الحي عبدالجواد سويلم في ندوة تثقيفية حول: "دروس مستفادة من قصة النصر من أبطال حرب الاستنزاف وجيل أكتوبر إلى جنود العمل والإنتاج".

وصرح عبدالفتاح إبراهيم اليوم الأحد بأن "النقابة العامة" وجهت الدعوة إلى جميع اللجان النقابية والعمال من مواقع العمل والإنتاج من جميع انحاء الجمهورية .

بهدف توعية الأجيال الجديدة من النقابيين والعمال بقصص الكفاح والنجاح والإنتصارات التي حقهها رجال القوات المسلحة وفتحوا بها طريق النصر والبناء والتعمير.

وأكد إبراهيم أن هذه الندوة التثقيفية تهدف أيضا إلى توعية العمال في جميع مواقع العمال بالتحديات التي تواجه الوطن والتأكيد على الأثمان الباهضة التي دفعها أبطالنا ورجال جيشنا الباسل لننعم بالاستقرار والتنمية ،وهو الأمر الذي يفرض علينا المزيد من العمل والإنتاج ،ومواجهة كل مخططات الأعداء في الداخل والخارج.
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