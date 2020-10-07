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منوعات

مع اقتراب الشتاء.. تحذير خطير من ارتداء الكمامات تحت الأمطار.. والتوعية ضرورية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
كمامة
كمامة
عزة عاطف
مع اقتراب موسم الشتاء وظهور التغيرات الجوية والأمطار، حذر الخبراء من انخفاض فعالية الكمامات في التصدي لـ فيروس كورونا إذا كانت مُبللة.
ووفقًا للعلماء يجب على الناس توخي الحذر بشكل كامل في الطقس الممطر، ويجب أن يفكروا في أخذ كمامة جافة إضافية لاستخدامها لاحقًا إذا كانوا سيرتدون واحدة بالخارج.

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 يقول «كارول سيكورا» المسئول السابق في برنامج السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية، لصحيفة التايمز: "الرطوبة تجعل الكمامات مسامية وبسبب هذا فإن جميع أنواع الأقنعة لن تصبح فعالة بشكل كامل في الطقس الرطب الممطر". 

وأضاف: "أعتقد أن سكان العالم عمومًا يفتقرون إلى الوعي أو التوجيه بشأن هذه المسألة، فيجب أن تقدم لهم السلطات نصائح واضحة، خاصة مع اقتراب دخول الشتاء وظهور الأمطار".

من المهم أن نعرف كيف نغير أقنعتنا إذا أصبحت رطبة تمامًا فالكمامات الرخيصة كالثمينة لا يوجد اختلاف كبير، كما تنطبق النصيحة أيضًا على الأقنعة التي تصبح رطبة بسبب أنفاس الناس.

هذا لأن الماء يقيد تدفق الهواء للقناع، مما يحد من جودة ترشيحه أو فلترته، تقول منظمة الصحة العالمية على الإنترنت بأنه لا ينبغي ارتداء الأقنعة إذا كانت "مبللة أو متسخة بشكل واضح".

وأكدت على ضرورة استبدال الأقنعة بمجرد أن تصبح مبللة بقناع جديد نظيف وجاف، لكن الخبراء قلقون من أن هذه النصيحة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

وأوضح البروفيسور «تيم سبيكتور» الذي يدير تطبيق دراسة أعراض فيروس كورونا: "سيكون من المفيد الآن إصدار نصيحة واضحة للجمهور، يجب تغيير الأقنعة بانتظام وهذا مهم بشكل خاص لفهمه في الطقس الرطب." 
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