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منوعات

شاهد.. مذيع يشق الكمامة نصفين على الهواء.. ويوجه رسالة غريبة للمستمعين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
كمامة
كمامة
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عزة عاطف
قام مذيع بريطاني بشق الكمامة نصفين في بث مباشر على الهواء، في إشارة منه إلى أن هذه هي "الطريقة الوحيدة" لإعادة البلد لطبيعته مرة أخرى بعد أزمة فيروس كورونا.

أثارت تصرفات المذيع «مارك دولان» المناهض لسياسة الحكومة، جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما حقق مقطع مباشر له يعبر فيه عن ماله من أقنعة الوجه المستخدمة للحد من تفشي فيروس كورونا، أكثر من مليون مشاهدة.

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أخبر مقدم البرنامج مستمعيه: "إذا كنت تريد إنقاذ الأرواح وإعادة البلد إلى المسار الصحيح، فإن الخيار الوحيد هو العودة إلى الحياة الطبيعية.. والخطوة الأولى لتحقيق ذلك هي التخلص من هذه الكمامات البائسة، الرهيبة، الملعونة، الوامضة، غير المريحة، الفارغة علميًا، وعديمة الفائدة".

كانت الدراسات العديدة التي نُشرت مؤخرًا قد كشفت أن تغطية الفم والأنف طريقة فعالة لوقف انتشار فيروس كورونا، وعلى الرغم من ذلك، فإن الاتجاه المناهض الكمامات وأقنعة الوجه يكتسب زخمًا يومًا بعد يوم في المملكة المتحدة البريطانية، التي شهدت عدة احتجاجات في جميع المدن، نظمتها مجموعات مناهضة للأقنعة ومناهضة للإغلاق المترتب على تفشي كورونا، ففي اعتقادهم أن الفيروس ما هو إلا خدعة سياسية.

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شاهد.. مذيع يشق الكمامة نصفين على الهواء.. ويوجه رسالة غريبة للمستمعين

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