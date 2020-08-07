لصالح المعهد الوطني البريطاني.. فشل صفقة كمامات بـ252 مليون جنيه إسترليني

فشلت صفقة كمامات بقيمة 252 مليون جنيه استرليني لصالح المعهد الوطني البريطاني لاكتشاف أنها "لم تكن صالحة"، تضمنت الشحنة 50 مليون قناع طبي.





قاضى عدد من النشطاء الحكومة بشأن العقد المبرم مع شركة Ayanda Capital، حيث قدروا أن الأقنعة ستكلف أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني.

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اعترفت الحكومة في أوراق المحكمة بأن الأقنعة قد لا تكون مناسبة بشكل آمن بما فيه الكفاية لأنها تستخدم ربطات حلقة الأذن بدلًا من الأشرطة التي تربط حول مؤخرة الرأس.





يجادل رؤساء أياندا بأنهم استوفوا المعايير التي منحها لهم الوزراء، بينما دافعت الحكومة عن إجراءات معايير السلامة الخاصة بها باعتبارها "قوية".





تم حجر الأقنعة حاليًا في مستودعات وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) في بريطانيا ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة استخدامها.





وزودت أياندا 150 مليون كمامة من نوع آخر، تقول الحكومة إنها لم تتأثر لكنها ستخضع لمزيد من الاختبارات قبل تسليمها للأطباء والممرضات.



