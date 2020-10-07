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فن

هاني شاكر يعلن موعد برنامجه الجديد.. شاهد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:34 ص
صدى البلد
رنا اشرف-شروق حمدي
نشر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية،ـ فيديو جديدًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويروج هاني شاكر، من خلال الفيديو، عن برنامجه الجديد "The Voice Senior أحلى صوت", حيث أعلن عن موعد عرض أولى حلقات البرنامج.

وعلق علي الفيديو : "يوم الأربعاء 7 أكتوبر الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على #mbc1".

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ويصف النجم هاني شاكر تجربة التدريب في البرنامج بـ "الممتعة جدًا والجديدة"، ويضيف: "أتاحت لنا هذه التجربة فرصة اللقاء بنجوم ومواهب كبيرة في السن، لم تحظَ بشهرة تستحقها في الماضي ولطالما تمنّتها، بعضهم لم يسبق له أن خاض غمار التحدي، والبعض الآخر أنهكه التحدي فقرّر اختصار الطريق والبقاء في البيت، إلى أن جاء هذا البرنامج اليوم ليعيد إحياء الحلم القديم".

وحول تعامله إلى جانب النجوم - المدرّبين مع المشتركين، يقول هاني شاكر: "نعطي المواهب الثقة بالنفس أولًا، والأمر المؤكد أن الموهبة الجميلة ستصل إلى الجمهور". في السياق نفسه يبدي هاني شاكر استغرابه مما وصفه بـ "عدم تمكن بعض المواهب الرائعة من الوصول في السابق لتعرض فنّها على أسماع الناس".

ويضيف هانى شاكر: "تلك المواهب لم تفقد صوتها وإمكاناتها الفنية حتى الآن، علمًا أن بعضها سنه أكبر من المعتاد بالنسبة للمجال الغنائي، ما قد يجعلك تظن لوهلة أن بعض تلك المواهب قد فقدت رونق صوتها، لكنك تفاجأ بها على المسرح وبطاقاتها الإيجابية ومقدرتها الفنية الكبيرة."

ويختم هاني شاكر: أنا واثق من أن الجمهور سيتفاعل مع المشتركين بكل عاطفة ومحبة، ولا بد من توجيه الشكر لـ MBC على دعمها للمواهب بكل فئاتها ولا سيما المواهب الكبيرة المتقدمة في السن".

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