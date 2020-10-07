AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تحية الرئيس لشهداء وأبطال القوات المسلحة في ذكرى أكتوبر.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:32 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الأربعاء، ومنها

موقع صدى البلد :
 
السيسي: تحية إجلال لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر

الرئيس السيسى يوجه "تحيا مصر" بتطوير أنشطة الصندوق فى الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي


الأهرام :

الهيئة الوطنية للانتخابات : 4032 مرشحا فرديا و 8 قوائم بالقائمة النهائية لمرشحى مجلس النواب

مصراوى : 
الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 116 ألف مواطن بالمجان خلال سبتمبر الماضى

أخبار اليوم :

الصحة: تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 11 وفاة

روسيا اليوم:

بايدن يطالب بعدم إجراء مناظرة ثانية فى حال استمرت إصابة ترامب بكورونا




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي: تحية إجلال لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر

آمال ماهر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

ملحمة أبطال.. رامي رضوان يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. شاهد

اللهم انصر مصر.. محمد محمود عبد العزيز يحتفل بذكرى نصر أكتوبر

احتفالا بنصر أكتوبر.. عمرو الليثي ينشر رسالة من الرئيس السادات لوالده.. شاهد

تحية تقدير لشهداء وأبطال الحرب.. إنجي علاء تهنئ الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

ترشيحاتنا

حث عليها الرسول في هذا التوقيت.. أربع ركعات تُحرّم جسدك على النار

هل السرحان في الصلاة يبطلها أو ينقص من ثوابها.. أمين الفتوى يرد

على أنغام بيبي شارك.. تعذيب غريب للمساجين في أمريكا باستخدام أغاني الأطفال

وصلة رقص لـ ساويرس على أنغام رايحين نسهر لـ محمد رمضان .. شاهد

حكم الدعاء للمتوفى بأن يجعل الله مثواه الجنة‎

قبل الدراسة بأيام.. تعليمات جديدة من التعليم لـ المديريات بشأن تابلت طلاب المرحلة الثانوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عقد قرانها على أحمد صالح خالد.. تعرف على تفاصيل إطلالة هنادي مهنا

تعرف على السيارة Squba البرمائية.. فيديو وصور

نهاية مفزعة.. تفحيط يؤدي لحادث اصطدام وانقلاب سيارة في السعودية.. فيديو