تحية الرئيس لشهداء وأبطال القوات المسلحة في ذكرى أكتوبر.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الأربعاء، ومنها
موقع صدى البلد :
السيسي: تحية إجلال لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر
الرئيس السيسى يوجه "تحيا مصر" بتطوير أنشطة الصندوق فى الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي
الأهرام :
الهيئة الوطنية للانتخابات : 4032 مرشحا فرديا و 8 قوائم بالقائمة النهائية لمرشحى مجلس النواب
مصراوى :
الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 116 ألف مواطن بالمجان خلال سبتمبر الماضى
أخبار اليوم :
الصحة: تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 11 وفاة
روسيا اليوم:
بايدن يطالب بعدم إجراء مناظرة ثانية فى حال استمرت إصابة ترامب بكورونا