بروتوكول تعاون بين الشباب والاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي ممثلا في الدكتورة لميس مراد عضو مجلس الادارة، بشان التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد في مجال الترويج والتسويق المختلفة.









اعرب صبحي عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، مضيفًا ان وزارة الشباب والرياضة تهتم بالاستثمارات والتسويق لمنشآتها الشبابية والرياضية، الامر الذي يعود بالنفع علي المنشآت الشبابية والرياضية والذي يساعدها علي النهوض بالرياضة والأنشطة التي تقدمها، بالاضافة الي المساعدة في رفع العبء عن كاهل الدولة ومشاركة القطاع الخاص الامر الذي يساعد علي ايصال الدعم لاكبر عدد ممكن وتحقيق اقصي استفادة ممكنة من الأنشطة الشبابية والرياضية في مختلف انحاء الجمهورية.









ويحتوي البروتوكول علي العديد من البنود اهمها ان يتم الترويج لمصنع النجلية الصناعي والتصدير الي الخارج بالاضافة الي العمل علي استقدام الفرق العربية لعمل معسكرات في المنشآت الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.