AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر: سنطلب إعادة مباراة الزمالك.. وحسام حسن لديه 70 عرضًا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:23 م
فرج عامر - مرتضى
فرج عامر - مرتضى منصور
مجدي سلامة
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن اتحاد الكرة سيرفض الاحتجاج الذي تقدم به لإعادة مباراة فريقه ضد نادي الزمالك في دور الـ16 لكأس مصر، اعتراضا على مشاركة اللاعب إمام عاشور.


وصرح فرج عامر عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090: "لن نترك حقنا، وسنرفع الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية".


وتابع: "لقد تم تسريب عقوبة اللاعب عبر وسائل الإعلام قبل موعد لقاء سموحة، لدينا جميع المستندات بذلك، وإذا لم تنجح كل المحاولات محليا أو دوليا، يكفي أننا سعينا وراء حقنا".


وأضاف: "كما تقدمنا باحتجاج جديد ضد التحكيم ودفعنا رسومه 5 آلاف جنيه لاتحاد الكرة، جميع الخبراء أجمعوا على أن الحكم تغاضى عن عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لسموحة".


وواصل: "لا أطعن في ذمة أحد، لكن ربما يكون القرار نتيجة افتقاد الخبرة أو الكفاءة".


وكان الزمالك فاز على سموحة يوم الاثنين في ملعب الإسماعيلية بهدفين لهدف عقب اللجوء للأشواط الإضافية.


فيما أخطرت لجنة الانضباط الزمالك بإيقاف إمام عاشور مباراة واحدة بعد اشتباكه مع لاعبي المصري بعد 24 ساعة من مباراة سموحة.


وفسر فرج عامر تدوينته عبر فيسبوك بشأن إعلان بيع حسام حسن مهاجم الفريق مقابل 50 مليون جنيه، قائلا: "لدي 50 إلى 70 عرضا للاعب".


وأوضح: "تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية (الفاكس) بخلاف عروض من وكلاء جادين وغير جادين ووسطاء ومندوبين يطلبون الحصول على توكيل أندية بعينها، لذا أغلقت الباب أمام كل هذه المحاولات، وأعلنت ما كتبته عبر حسابي الرسمي".

واختتم تصريحاته قائلا: "أتحدث مع مسئولي الأهلي في كل شيء إلا ناصر ماهر، لأنه على ذمة الأهلي ومعار منه، وبالطبع نتمنى استمراره معنا، فهو لاعب مميز، ولكن يبقى القرار للنادي الأهلي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر يهاجم اتحاد الكرة بسبب فرجاني ساسي

أخبار الرياضة.. قلق في الأهلي قبل مواجهة الزمالك.. وفرج عامر يهاجم حكم مباراة سموحة وبيراميدز

فرج عامر: محمد أبو جبل أفضل حارس مرمى في مصر

مرتضى منصور: عايز راجل يوديني الانضباط.. وما يحدث مع فرج ‏عامر والمصري عيب‏

أخبار الرياضة.. اتجاه في الأهلي لـ منح كهربا قميص رمضان صبحي.. مرتضى منصور عن عدم حضوره قرعة كأس العالم لليد: طبيعي ألا يوجه لي دعوة

فرج عامر يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الزمالك وسموحة

ترشيحاتنا

ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر

والدتها رقصت بعد وفاتها.. اختناق واحتراق رضيعة داخل سيارة في فلوريدا

حكم الدعاء للمتوفى بأن يجعل الله مثواه الجنة‎

عيار 24 يسجل 939 جنيها.. 10 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الأربعاء

حالة نادرة ومؤلمة.. جسد سيدة يهاجم أجنتها حتى الموت

صدمة في الأهلي.. محمد محمود يغيب 6 أشهر جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عقد قرانهما.. 10 صور لـ أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا

غير تقليدية و أنيقة .. 15 صورة تبرز جمال كارمن سليمان في عيد ميلادها

نوبة بكاء لـ كيم كارداشيان على الهواء..صور