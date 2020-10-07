بإجمالي 7 أطنان.. إيني الإيطالية تنتج أول شحنة زيوت صناعية لقطاع البترول

قامت شركة "غازتك"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، في إطار وكالتها الحصرية في توزيع منتجات زيوت شركة إينى العالمية في السوق المصرى، بتسليم أول ‏شحنة زيوت صناعية لشركات الإنتاج بقطاع البترول وذلك بحقل إنتاج شركة عجيبة للبترول بموقع مليحة بالصحراء ‏الغربية والذى يأتى في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لتوفير منتجات بترولية متخصصة لتغطية متطلبات السوق ‏المحلى وبأعلى مواصفات الجودة. ‏





وقد شملت الشحنة التي بلغت كميتها أكثر من 9 طن منتجات زيوت إينى الخاصة للتوربينات (‏Eni Turbine Oil‏) ‏الحاصلة على موافقة كبرى شركات تصنيع التوربينات مثل شركة سيمنز وشركة جنرال إلكتريك، وزيوت إينى للمحولات ‏الكهربائية (‏Eni ITE 600‎‏)، فضلًا عن الشحومات الخاصة بالخدمة الشاقة (‏Eni Mu Ep 0‎‏).‏





اقرأ ايضا:





وتسعى شركة غازتك للتوسع في تسويق منتجات زيوت إينى الصناعية عالية الجودة لمختلف شركات قطاع البترول ، وقد ‏قامت الشركة بالبدء في استخدام هذه الزيوت بالفعل في كافة أنواع ضواغط التموين بالغاز الطبيعى والمعدات في ‏المحطات والمراكز التابعة للشركة في مختلف المحافظات، هذا بالإضافة إلى توريد منتجات زيوت إينى سابقًا إلى أحد مصانع ‏السيراميك الكبرى بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر، ومن ناحية أخرى، قامت غازتك بتوسيع شبكة موزعيها ‏لزيوت إينى ا لتصل إلى 15 موزع في 7 محافظات على مستوى الجمهورية. ‏





وتجدر الإشارة إلى أن شركة غازتك قامت خلال عام 2018 بتوقيع اتفاقية "توزيع حصرى" مع شركة إينى العالمية في ‏مصر تقضى بحصول شركة غازتك على حق التوزيع الحصرى لمنتجات الزيوت الخاصة بشركة إينى العالمية في مصر حيث ‏تعد شركة إينى الإيطالية من الرواد الأوائل على مستوى العالم في إنتاج وتصنيع الزيوت عالية الجودة التي تتوافق مع ‏متطلبات كبار مصنعى السيارات والمعدات حول العالم وهو ما أهل منتجاتها للحصول على اعتماد عدد كبير من كبار ‏المصنعين في أمريكا وأوروبا واليابان. ‏