وكالة الفضاء المصرية: 3 كليات يمكن الالتحاق من خلالها بالوكالة.. القوصي: نمتلك أقساما تجسد القمر الصناعي بالكامل.. توفير تدريب صيفي للطلاب للقيام بمشروعات تخرج

وكالة الفضاء المصرية:

3 كليات يمكن الالتحاق من خلالها بوكالة الفضاء

التعاون الأفريقي مع مصر يشمل استضافتها لمقر وكالة الفضاء الأفريقية

230 شخصا يعملون بالوكالة من بينهم 130 فنيا

شهد مجال الفضاء في مصر تطورا كبيرا انتهى بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، والتي أصبحت كيانا واضحا بالدولة.

وقال الدكتور محمد القوصي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، إن الشغل في تكنولوجيا الفضاء في مصر بدأ عام 2000، ولم يكن لبرنامج الفضاء المصري كيان واضح مصدق من الهيئات بالدولة، حيث كان لا يوجد هيكل تنظيمي ولا سياسة واستراتيجية لمصر مصدق عليها لتنفيذ هذا البرنامج.





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وأضاف "القوصي"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن وجود الوكالة وفر حلولا، حيث وضعت الوكالة قواعد وأصبح هناك كيان أنشئ بمجلس أعلى رئيسه هو رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن هناك هيكلا تنظيميا يحدد مهام الناس، كما أن الوكالة منقسمة إلى قطاع فني وقطاع معاون إداري ومالي وخدمات، مشيرا إلى أن المجموع الحالي للعاملين بالوكالة هو 230 شخصا يعملون بها، من ينهم 130 فنيا منهم المهندس أو الدكتور أو حامل ماجستير.

وأشار إلى أن المجموعة منقسمة بتقسيم يساوي تقسيم الموجود دخل القمر الصناعي، كما أن الكوادر الموجود بعضها قديم يحمل خبرة 15 أو 17 سنة، وبعضها متوسط وبعضها حديث لأن الوكالة تطلب حديثي التخرج من وقت لآخر، فتحتاج الوكالة جميع تخصصات كلية الهندسة وتخصصات كلية العلوم المرتبطه بالفلك والأجسام الفضائية والبيئة الفضائية وتخصصات كلية الحاسبات والمعلومات، ولا يمكن أن تعمل الوكالة وحدها فلابد من معاونين من خلال الاتصال بالمراكز البحثية والجهات الأخرى.

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء أن هناك بعض الطلاب يمكن أن يقوموا بمشروع تخرج تابع لتكنولوجيا الفضاء وتدعمه وكالة الفضاء المصرية، وتقوم الوكالة بإعطاء الإمكانيات له، ليصبح بعد التخرج قادرا على العمل في هذا المجال، وذلك للمختصين به من كليات الهندسة والعلوم تم استقبال بعضهم للعمل لدى الوكالة.

وقال "القوصي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إنه يتم توفير تدريب صيفي للطلاب ومن بعده يدرسون جزءا بسيطا من تكنولوجيا الفضاء، وبذلك يحصلون خلاله على شهادات ومن ثم يحصلون على الدرجات النهائية في كلياتهم.

وأضاف أنه في عام 2016 تم التوجه إلى طلاب الجامعات بإعطاء مشاريع لهم في مجال تكنولوجيا الفضاء، وأكد أنه لم يكن في البداية هناك استجابة بشكل كبير لعدة أسباب على رأسها عدم معرفتهم بهذا المجال.

كان الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، قال إن التعاون الأفريقي مع مصر مؤخرا شمل استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء المصرية في مقر الوكالة.

وأضاف محمد القوصي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "ابتدينا عملية البناء في مقر وكالة الفضاء الأفريقية داخل مقر وكالة الفضاء المصرية، كما أن هناك دولا أجنبية كبرى تسعى للتعاون مع مصر في مجال الفضاء لأنهم يرون أنها بوابة الدخول لأفريقيا منها وكالتا الفضاء الأوروبية والفرنسية، والذين يطلبون مساعدتهم في جذب الدول الأفريقية للتعاون معهم بإقامة تحالف أفريقي في مجال الفضاء".