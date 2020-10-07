تعرف على ابتكارات الفائزين بجائزة الدولة للهيئات والأفراد وجائزة النيل للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة

الفائز بجائزة الدولة: ابتكرت طرقًا جديدة للكشف عن ورم الثدي الالتهابي
الحائز على جائزة الدولة للأفراد: عالجت وجود غاز الأمونيوم في البيئة
الحائزة على جائزة النيل التقديرية: شاركت بابتكار علاج للبلهارسيا والعديد من الأبحاث لعلاج الأمراض الكبدية
الحائز على جائزة النيل التقديرية يكشف طرق جديدة عن ملوثات الغذاء والقضاء عليها
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فاز بجوائز الدولة لعام 2019 كل من د. هشام فؤاد محمد ود. يحيى أحمد بهي الدين، بجائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية مُنحت لـ 8 فائزين وتم حجب جائزتين، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت لسبع فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية مُنحت منها هذا العام 38 جائزة لعدد 38 فائزًا وحُجبت جائزتان.
وحاور صدى البلد العديد من العلماء الفائزين بجائزة الدولة لعام 2019 وجائزة النيل للعلوم والعلوم والتكنولوجية والدولة التقديرية لمعرفة إنجازاتهم وأبحاثهم التى أهّلتهم لهذه الجوائز وقال كل منهم:
قال الدكتور شريف عبد العزيز إبراهيم، الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة، والحائز على جائزة الدولة للأفراد، إن تخصصه هو سرطان الثدي، وأن الجائزة كانت للدكتور شوقي الحداد في العلوم السرطانية، مُضيفًا: "نحن مهتمون بنوع ورم معين في سرطان الثدي مُنتشر بين المصريين يسمى سرطان الثدي الالتهابي".
وأضاف "عبد العزيز" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن هذا النوع من الورم يصيب حوالي من 10 لـ 15% من السيدات وهي نسبة كبيرة في مصر مقارنة بالدول الأخرى.
وأشار إلى أنه يحاول من خلال الدراسات البحثية إيجاد دلالات أو علامات لورم الثدي الالتهابي لأن علاجه صعب فقد يتم تشخيصه بسرطان ثدي يصاحبه التهاب ليس سرطان الثدي الالتهابي والاختبار على مراحل ولا تتم تجربته إلا على الخلايا والحيوانات، مشيرًا إلى أن الجوائز هي دافعة للاستمرار ودعم معنوي قوي.
وقال الدكتور سمير كامل الزياتي الحائز على جائزة الدكتور يحيى عبد اللطيف للسليوز بجوائز الدولة للأفراد، إن مجال تخصصه هو مجال السيلوز وورق والاخشاب، موضحا: "قمت بعمل مجسات صديقة للبيئة للكشف عن غاز الأمونيوم وهو يسبب مشاكل كبيرة فقد ينبعث من العمليات الكيميائية فقمنا بعملها لاكتشاف وجودها في الهواء وهي صديقة للبيئة ولا تلوث البيئة بعد استخدامها.
وأضاف "الزياتي "، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الأبحاث كانت يمولها المركز القومي للبحوث، مشيرا إلى أنه تم العمل على هذه الأبحاث للتطبيق المعملي ولكن نحتاج تحويلها إلى الحجم الصناعي، مشيراً إلى أنه للأسف الشديد العلاقة بين الأبحاث والصناعة مازال ضعيفًا.
وأكدت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن انور عبده الأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة عين شمس و الحائزة على جائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة أنها حصلت على الجائزة نتاج انجازاتها فى مجال العلوم الطبية وصناعة الدواء.
وأضافت عبد الرحمن أن مجالاتها البحثية تهدف للحفاظ على صحة الفرد و القضاء على الأمراض ، حيث شاركت فى مشاريع بحثية للقضاء على مرض البلهارسيا واكتشاف دواء له والبحث فى مجالات الأمراض الكبدية .
و قد تولت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن منصب أستاذ الصحة العامة، كلية الطب - جامعة عين شمس بالقاهرة
• رئيس قسم البحوث – كلية الطب بالقوات المسلحة منذ أغسطس 2019
• رئيس الجمعية المصرية والافريقية للمطفرات البيئية
• رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات البحث العلمي و الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي
• باحث رئيسي لعدة مشروعات لدراسة الخصائص السكانية والحالة الصحية ومستوي الخدمات الصحية وعوامل الخطورة مثل تلوث البيئة والتدخين والسمنة والأمراض المختلفة مثل داء البلهارسيا، وأمراض الإسهال والالتهاب الكبدي وسرطان المثانة. وتناولت مجموعات تتعرض لنوعيات مختلفة من المخاطر مثل المهاجرين والصيادين حول بحيرة البرلس (بتمويل من جهات محلية و دولية) واتسم إنتاجها العلمى بالحرص على الربط بين النظريات والتطبيق العملي و الارتقاء بصحة الفرد والمجتمع والوقاية من الأمراض.
• عملت على تطوير النظام الصحي بمصر سواء من خلال برنامج الإصلاح الصحي – وزارة الصحة (1996-2002)، أو المشاركة في إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل (2013-2017)، و التنسيق بين منظمات المجتمع المدني المهتمة وسعت دائما للتنسيق بين الشركاء في البرامج المختلفة .
التقدير الدولي: حصلت على منحة مارى كورى من الاتحاد الأوربي فى عام ٢٠٠٨. وانتخبت كزميل بهيئة رامازينى العالمية ومقرها مدينة كاربى بإيطاليا (منذ عام ٢٠٠٦ حتى الآن).. وكذلك جائزة الدكتور شوشة - منظمة الصحة العالمية لما لها من إسهامات قيّمة في مجال تحسين الصحة بإقليم شرق المتوسط عن عام ٢٠٠١ وكذلك تقدير من وزارة الصحة الأمريكية لتعاونها فى مبادرة مصريون أصحاء عام ٢٠٠١ و جائزة الجمعية الأمريكية والاتحاد الدولى لجمعيات المطفرات البيئية عن الكفاءة والامتياز فى البحث العلمى عام ١٩٨٧، ٢٠٠١.
• التقدير المحلي: جائزة جامعة عين شمس التقديرية 2018 و جائزة الامتياز فى البحث العلمى من جامعة عين شمس عام ١٩٨٩ وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية عام ١٩٩٢ و درع تقدير من وزير الصحة والسكان عن المشاركة في إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل 2017 وكذلك شهادات تقدير ودروع من جامعة عين شمس ونقابة الأطباء وجهات أخري فى سنوات مختلفة.
أكد الدكتور مسعد عطية عبد الوهاب الحائز على جائزة النيل فى مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والأستاذ الباحث المتفرغ بالمركز القومى للبحوث، أنه حصل على الجائزة فى مجال العلوم الزراعية وخاصة مجال البحث عن ملوثات الغذاء والحفاظ على صحة الإنسان .
وأضاف عطية فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن هدفه من البداية قبل الترشح للجائزة والتقدم لها، هو خدمة الوطن والمجتمع وحماية الغذاء من التلوث للحفاظ على صحة الأفراد .
وأشار إلى أنه يحاول من خلال جميع دراساته البحثية وابتكاراته، العمل على الحد من تلوث الغذاء والبحث عن الحلول والابتكارات الحديثة التى تمنع هذا التلوث و تكشف عنه بطريقة سريعة وسهلة باستخدام تقنيات حديثة خاصة النانو تكنولوجى، وبالفعل ابتكر العديد من الطرق وصمم العديد من المعامل التى تستطيع الكشف عن تلوث الغذاء ومعالجته.