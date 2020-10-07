تعرف على ابتكارات الفائزين بجائزة الدولة للهيئات والأفراد وجائزة النيل للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة

الفائز بجائزة الدولة: ابتكرت طرقًا جديدة للكشف عن ورم الثدي الالتهابي

الحائز على جائزة الدولة للأفراد: عالجت وجود غاز الأمونيوم في البيئة

الحائزة على جائزة النيل التقديرية: شاركت بابتكار علاج للبلهارسيا والعديد من الأبحاث لعلاج الأمراض الكبدية

الحائز على جائزة النيل التقديرية يكشف طرق جديدة عن ملوثات الغذاء والقضاء عليها









أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فاز بجوائز الدولة لعام 2019 كل من د. هشام فؤاد محمد ود. يحيى أحمد بهي الدين، بجائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية مُنحت لـ 8 فائزين وتم حجب جائزتين، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت لسبع فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية مُنحت منها هذا العام 38 جائزة لعدد 38 فائزًا وحُجبت جائزتان.





وحاور صدى البلد العديد من العلماء الفائزين بجائزة الدولة لعام 2019 وجائزة النيل للعلوم والعلوم والتكنولوجية والدولة التقديرية لمعرفة إنجازاتهم وأبحاثهم التى أهّلتهم لهذه الجوائز وقال كل منهم:





قال الدكتور شريف عبد العزيز إبراهيم، الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة، والحائز على جائزة الدولة للأفراد، إن تخصصه هو سرطان الثدي، وأن الجائزة كانت للدكتور شوقي الحداد في العلوم السرطانية، مُضيفًا: "نحن مهتمون بنوع ورم معين في سرطان الثدي مُنتشر بين المصريين يسمى سرطان الثدي الالتهابي".





وأضاف "عبد العزيز" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن هذا النوع من الورم يصيب حوالي من 10 لـ 15% من السيدات وهي نسبة كبيرة في مصر مقارنة بالدول الأخرى.





وأشار إلى أنه يحاول من خلال الدراسات البحثية إيجاد دلالات أو علامات لورم الثدي الالتهابي لأن علاجه صعب فقد يتم تشخيصه بسرطان ثدي يصاحبه التهاب ليس سرطان الثدي الالتهابي والاختبار على مراحل ولا تتم تجربته إلا على الخلايا والحيوانات، مشيرًا إلى أن الجوائز هي دافعة للاستمرار ودعم معنوي قوي.





وقال الدكتور سمير كامل الزياتي الحائز على جائزة الدكتور يحيى عبد اللطيف للسليوز بجوائز الدولة للأفراد، إن مجال تخصصه هو مجال السيلوز وورق والاخشاب، موضحا: "قمت بعمل مجسات صديقة للبيئة للكشف عن غاز الأمونيوم وهو يسبب مشاكل كبيرة فقد ينبعث من العمليات الكيميائية فقمنا بعملها لاكتشاف وجودها في الهواء وهي صديقة للبيئة ولا تلوث البيئة بعد استخدامها.





وأضاف "الزياتي "، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الأبحاث كانت يمولها المركز القومي للبحوث، مشيرا إلى أنه تم العمل على هذه الأبحاث للتطبيق المعملي ولكن نحتاج تحويلها إلى الحجم الصناعي، مشيراً إلى أنه للأسف الشديد العلاقة بين الأبحاث والصناعة مازال ضعيفًا.