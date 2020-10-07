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أخبار البلد

تخرج الدفعة الأولى من برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:11 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب المستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية،  ليشهد تخرج الدفعة الأولى من برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية المرشحين للعمل بمنصب نائب رئيس الهيئة، وكذلك لاستقبال الدفعة الثانية المرشحين للعمل بمنصب وكيل أول أ، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الأكاديمية الوطنية والهيئة في أغسطس الماضي.

رحبت الدكتورة رشا راغب بالمستشار عصام الدين المنشاوي وأعربت عن مدى سعادتها بتشريفه للأكاديمية، وتحدثت إلى خريجي الدفعة الأولى من السادة المستشارين معربةً عن مدى فخرها بهم وأنه مرحب بهم دائمًا للاستشارة أو للاجتماع بداخلها قائلةً: "إن الأكاديمية قبل أن تكون جهة تقديم خدمة أو تدريب فهي بيتكم الثاني وأنتم أصبحتم جزء من عائلتها الكبيرة".

قدم المستشار عصام المنشاوي الشكر والتقدير للدكتورة رشا ولجميع العاملين والقائمين على الأكاديمية، وهنئ الخريجين من الدفعة الأولى من البرنامج قائلًا: "إن هذا التدريب سيكون له فائدة كبيرة وتأثير إيجابي بلا شك".

تحدث أربعة من  المستشارين ممثلين عن الدفعة الأولى معقبين على ما تلقوه في البرنامج التدريبي ومقدمين الشكر للأكاديمية والعاملين بها، ويرون أن توقيع بروتوكول برنامج تدريب السادة مستشاري هيئة النيابة الإدارية يعد ترجمة على الحرص البالغ لسيادة المستشار رئيس الهيئة على وضع السادة المستشارين على الطريق الصحيح، كما وعدوا بتطبيق ما تعلموه وما اكتسبوه من خبرات في العمل بالهيئة للارتقاء والنهوض بالعمل القضائي بها. وأشادوا بالمحتوى المقدم من حيث اعتماده على أحدث أساليب التدريب كالتجربة والتطبيق من خلال ورش العمل.

قام المستشار عصام الدين والدكتورة رشا بتسليم الشهادات للـ 68 خريجا من الدفعة الأولى، ثم تم أخذ الصور التذكارية الجماعية.

وعلى صعيدٍ آخر رحبت الدكتورة رشا والمستشار المنشاوي بمتدربي الدفعة الثانية وهم قوامهم 100 متدرب تم تقسيمهم على أربعة مجموعات تدريبية، وسيتم تدريبهم لمدة 16 يوما داخل مقر الأكاديمية الوطنية و5 أيام عن بعد من خلال منصة الأكاديمية الإلكترونية، ويشتمل المحتوى التدريبي على عدة محاور منها الشمول المالي وتكنولوجيا المعلومات والعلوم السياسية ورؤية مصر 2030، واكتساب مهارات القيادة الفعالة والذكاء العاطفي والاجتماعي ومهارات التواصل الفعال، وكيفية بناء فريق العمل وإدارة الأزمات وتسويق الذات، والتخطيط الاستراتيجي، وكذلك استراتيجيات الإعلام.

الجدير بالذكر أن برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية يستهدف تدريب 915 من أعضاء هيئة النيابة الإدارية كمرحلة أولى؛ لتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، وكذلك لصقل وتنمية خبراتهم وقدراتهم؛ لمواكبة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
تخرج الدفعة الأولى من برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية
تخرج الدفعة الأولى من برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية
تخرج الدفعة الأولى من برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية
تخرج الدفعة الأولى من برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية
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