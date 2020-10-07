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أخبار العالم

15 أكتوبر.. انفراجة مرتقبة في لبنان بعد نكبة مرفأ بيروت

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:48 م
لبنان
لبنان
ميس رضا
قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء إن مجلس النواب سيجتمع في 15 أكتوبر "لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين سياسيين قولهما إن عون حدد الموعد للضغط على الزعماء السياسيين لبدء التشاور فيما بينهم وبحث الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء.

وقال مصدر سياسي بارز: "لا أحد يتحدث مع الآخر والاتصالات مع الفرنسيين قطعت تقريبا". وأضاف أنه لم تطرح بعد أسماء للترشح لرئاسة الوزراء.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان مجددا اليوم الأربعاء، أنه من الضروري أن يعمل لبنان على تشكيل حكومة "وإلا فإن الدولة تواجه خطر الزوال".

وقال في جلسة للجمعية الوطنية إن فرنسا أرجأت مؤتمرا للمساعدات الإنسانية للبنان لشهر نوفمبر، لكن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستلتقي في الأيام القادمة للتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة.

ودبت المخاوف بشدة فى الأوساط العربية بعد قرار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بالإستقالة التى أنذرت بفشل فى المبادرة التى اتخذتها فرنسا مؤخرًا والتى تهدف لإنقاذ النظام اللبناني من أزماته الاقتصادية والسياسية، ومدى قدرتها على استقطاب الدعم الدولي والعربي، 
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