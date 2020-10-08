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تعليم

اليوم.. جامعة عين شمس تنهي المرحلة الثانية للتقديم للسكن بالمدن الجامعية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
حسام الفقي
قال مصدر مسئول بجامعة عين شمس، إن تلقى طلبات الراغبين في السكن بالمدن الجامعية للمرحلة الثانية للتسكين، بدأ اليوم ويستمر حتى الخميس 8 أكتوبر، وذلك عبر موقع الزهراء، على الرابط التالي اضغط هنا .

وأضاف المصدر  خلال تصريحاته لصدي البلد ان لكل طالب له غرفة خاصة به واتخاذ  كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب المقرر إقامتهم بالمدن الجامعية مع تجديد وتطوير كافة المنشآت و كذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية  و مراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب.


وأشار المصدر إلى أنه يتم الكشف الطبي مع بداية الدراسة،  وهو عبارة عن تحليل مخدرات وغيرها من الإجراءات الطبية التي تحافظ علي جميع الطلاب  منوها بأن الطالب سيستلم في نفس اليوم، الغرفة الخاصة به؛ بعد إجراء الفحوصات الطبية .

الجدير بالذكر ووجه قطاع المدن الجامعية ، تحت إشراف إبراهيم سعيد المشرف العام على القطاع ، بأنه يتعين على الطلاب القدامى اختيار تقدير "ناجح" في حالة عدم ظهور نتائجهم قبل انتهاء المرحلة الثانية، لافتًا إلى أنه يمكن للطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى تعديل بياناتهم عبر الموقع ، موضحًا أنه سيتم استبعاد الطلاب القدامى المتقدمين إلى المدينة الجامعية حال رسوبهم ،بعد مراجعة المتقدمين على موقع الزهراء الجامعي من خلال شئون الطلاب بالكليات للتأكد من النتيجه والتقدير .


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