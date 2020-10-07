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برلمان

مصر قادرة على الانتفاض.. برلماني: رسالة السيسي للعالم في ذكرى 6 أكتوبر كانت واضحة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:21 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أحمد أيمن
أشاد النائب اشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى النصر ومرور 47 عاما على حرب اكتوبر 1973 ، مؤكدا أن مصر قادرة على الانتفاض من اجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين. 

واشار عثمان خلال بيان له، إلى أن الرئيس وجه رسالة ذات معنى واضح وجازم، وتتمثل في قدرة مصر تحت قيادة الرئيس السيسي وبحماية جيشها القوى الآبي أن تدافع عن حقوقها بقوة وشراسة.

واوضح عضو مجلس النواب ان انتفاض مصر يظهر في العديد من القضايا وفي دفاعها عن الأمن القومي المصري، منوها إلى أن ما يجري في ليبيا يعتبر رسالة للجميع، مفادها أنه لو تقدم الإخوان الإرهابيين خطوة ومعهم المحتل التركي بعيدا عن خط سرت - الجفرة ستتدخل مصر، قائلا : "إنه لم يجرؤ أحد على تجاوز الخط الأحمر الذي حددته مصر دفاعا عن أمنها".

وشدد النائب على أن مصر تحت قيادة السيسي دولة قوية مهابة، فرضت احترامها على الجميع وحققت إصلاحا اقتصاديا مشهودا.
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