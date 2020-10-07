رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020

وقد استمرت الامتحانات التحريرية للدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 حتى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29/9/2020

وقد استمرت الامتحانات التحريرية للدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 حتى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29/9/2020

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (238113) طالب/طالبة منهم (119853) طالب/طالبة بالتعليم الصناعي، و(36228) طالب/طالبة بالتعليم الزراعي، و(77269) طالب/طالبة بالتعليم التجارى، و(4763) طالب/طالبة بالتعليم الفندقي.

وبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات (424) لجنة منهم (205) لجنة تعليم صناعى، (72) لجنة تعليم زراعي، (138) لجنة تعليم تجاري، (9) لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (35) مركز منهم (6) مراكز بالقاهرة والجيزة.



