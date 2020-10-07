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تعليم

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:14 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، نتيجة الدور الثاني لإمتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021.

ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 من خلال الخطوات التالية :
- الدخول على رابط نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 من خلال الضغط هنا 
- اختر النوعية (صناعي - تجاري- زراعي - فندقي)
- ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح
- اضغط على ايقونة عرض النتيجة

وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2020 (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019/2020، يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقد استمرت الامتحانات التحريرية للدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 حتى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29/9/2020


وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (238113) طالب/طالبة منهم (119853) طالب/طالبة بالتعليم الصناعي، و(36228) طالب/طالبة بالتعليم الزراعي، و(77269) طالب/طالبة بالتعليم التجارى، و(4763) طالب/طالبة بالتعليم الفندقي.
 
وبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات (424) لجنة منهم (205) لجنة تعليم صناعى، (72) لجنة تعليم زراعي، (138) لجنة تعليم تجاري، (9) لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (35) مركز منهم (6) مراكز بالقاهرة والجيزة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.
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