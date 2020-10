مصر تشارك فى تحكيم مهرجان موسكو السينمائي.. تفاصيل

تحت شعار "من أجل إنسانية التصوير والسلام والصداقة بين الشعوب" يختتم مهرجان موسكو السينمائى الدولى فعاليات دورته الـ 42، مساء الخميس 8 أكتوبر 2020، وهو المهرجان العريق الذى أنطلق فى عام 1935.





وجاءت دورة هذا العام؛ لتختلف عن جميع الدورات السابقة، فقد سبق وتم تأجيله عن موعده التقليدي في شهر أبريل بسبب تفشي وباء كورونا في روسيا والعالم وهو السبب الذى حال ايضا دون حضور رئيس المهرجان المخرج والممثل نيكيتا ميخائيلكوف، لحفل الافتتاح، كما فرض الوباء على مشاهدي المهرجان عدم حضور أكثر من 200 مشاهد في قاعة سينمائية واحدة.





المهرجان الذي افتتح أعماله في العاصمة الروسية يوم 1 أكتوبر تم اختيار أكثر من 180 فيلما للمشاركة في مسابقته الرئيسية وخارجها، وضمت المسابقة الرئيسية 13 فيلما من 10 دول. أما لجنة التحكيم فترأسها المخرج الروسي المعروف تيمور بيكمامبيتوف، وضمت عضويتها الناقد السينمائي البريطاني برايان فواينر، المنتج السينمائي الروماني ألكسندر يوردانيسكو، الممثلة الروسية مارينا ألكسندروفا، والكاتب والصحفى والمنتج والمخرج المصري محمود سليمان الذى تخرج من معهد السينما عام 1997، أخرج وأنتج العديد من الروايات القصيرة والأفلام الوثائقية التي تم اختيارها في أكثر من 200 مهرجان سينمائي دولي وحصلت على أكثر من 65 جائزة بما في ذلك مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، ويعد فيلم "ابدا لم نكن اطفالا" هو أول فيلم وثائقي طويل له، وقد حصل على 16 جائزة وترشيحًا.





ومن مصر ايضا تشارك الناقدة السينمائية "أمل الجمل" كرئيس للجنة تحكيم الاتحاد الدولى لنقاد السينما "FIPRESCI" هذا وقد عبرت "الجمل" عن سعادتها لمشاركتها فى الدورة الحالية لمهرجان موسكو السينمائى الدولى كمصرية مع زملائها فى اللجنة احداهما سويسرية والاخرى روسية، لافتة الى أن جميع من بالمهرجان تعاونوا معها بشكل ايجابى، كما استطاعت من خلال مشاركتها مشاهدة عدد كبير من الافلام الروسية ومن مختلف انحاء العالم، واضافت أنها بعد انتهاء فعاليات المهرجان ستقوم بمقابلة المستشار الثقافى المصرى فى روسيا الدكتور محمد نصر الجبالى لمناقشة اجراءات الاستعداد لفعاليات عام مصر وروسيا 2020 والذى يمتد الى عام 2021.





يُذكر أن المهرجان قد تم افتتاحه بفيلم "الزلاجات الفضية" للمخرج الروسي ميخائيل لوكشين. ويختتم بفيلم "على الحافة" اخراج ادوارد بوردوكوف، كما شارك فى مسابقة الافلام القصيرة المخرج المصرى "سامح علاء" بفيلمه ذو الانتاج المصرى - الفرنسى المشترك I AM AFRAID TO FORGET YOUR FACE "أخشى أن انسى وجهك"، من بطولة نورهان أحمد وسيف حميدة.