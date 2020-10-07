تحرك أمريكي قد يطيح برأس أردوغان.. عقوبات قاصمة في الطريق

طالب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس النواب الأمريكي آدم شيف بفرض عقوبات على تركيا، بعد إبرازها مساعي غير حميدة تجاه أمريكا، وفق ماذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.





قال شيف " نشكك في أن تركيا حليفة وحان الوقت للتعامل معها بحزم"، مشيرًا بذلك إلى الخروقات التركية مع دول المنطقة ومع أوروبا، وشراء تركيا منظومة صواريخ اس 400 من روسيا.





ويطالب أعضاء مجلس الشيوخ بفرض عقوبات على تركيا، حيث يدفع عضوان من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين إدارة ترامب لمعاقبتها تركيا وسط تقارير تفيد بأنها تختبر نظام دفاع صاروخي روسي الصنع باستخدام طائرات أمريكية الصنع.





أثار المشرعون الأمريكيون منذ سنوات مخاوف بشأن شراء تركيا ، حليفة الناتو ، لنظام الدفاع الجوي الروسي الصنع S-400 ، وحثوا على فرض العقوبات التي يفرضها القانون الأمريكي على أولئك الذين يتعاملون مع صناعة الدفاع الروسية.

ومع ذلك، تأتي الدفعة الأخيرة بعد تقارير قامت تركيا بتنشيط الرادارات للكشف عن طائرات مقاتلة يونانية من طراز F-16 بعد مناورة عسكرية دولية وخطط لإجراء اختبار شامل للنظام الأسبوع المقبل.





وكتب كريس فان هولين و جيمس لانكفورد رسالة اليوم الأربعاء إلى وزير الخارجية مايك بومبيو قالا فيها"نكتب بخصوص التقارير العامة التي تفيد بأن تركيا قامت بتنشيط رادارات نظامها المضاد للطائرات S400 روسي الصنع ، من أجل الكشف عن الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 العائدة من تمرين أجرته فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص في أواخر أغسطس ردًا على العدوان التركي غير المبرر في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأضافا "بالنظر إلى هذه المعلومات ، نحثكم مرة أخرى على فرض عقوبات على تركيا كما يقتضي القانون".

سأل الاثنان بومبيو أيضًا عما إذا كانت تركيا قد قامت بالفعل بتنشيط رادارات S-400 للكشف عن طائرات F-16 وما إذا كانت تركيا قد دمجت النظام في رابط البيانات التكتيكية لحلف الناتو ، متسائلين عما إذا كان ذلك "سيمكن روسيا من جمع معلومات عن حلفاء الناتو".

تسلمت تركيا نظام S-400 العام الماضي على الرغم من تحذيرات المسؤولين الأمريكيين من أن النظام يمثل تهديدًا للطائرة المقاتلة F-35 الأمريكية وسيعني عقوبات.

ردًا على شراء S-400 ، طرد البنتاجون تركيا من برنامج F-35، لكن إدارة ترامب لم تفرض أبدًا عقوبات على تركيا ، على الرغم من قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات الذي يفرض عقوبات على أولئك الذين يتعاملون مع قطاع الدفاع الروسي.

أيضًا ، على الرغم من طرد أنقرة رسميًا من برنامج F-35 ، قال البنتاجون إن تركيا ستواصل تصنيع أجزاء للطائرة حتى عام 2022.

أفادت بلومبرج، أن تركيا تخطط الأسبوع المقبل لاختبار إس -400 وجاهزية أفرادها في موقع في مقاطعة سينوب على ساحل البحر الأسود.

جاء هذا التقرير في أعقاب تقرير نشرته صحيفة يونانية عن قيام تركيا بتنشيط رادارات S-400 لتتبع طائرات F-16 اليونانية بعد تمرين عسكري.