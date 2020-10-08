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توك شو

محامي ضحايا الطبيب المتحرش يعلن مفاجأة لأول مرة .. فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:18 ص
تحرش
تحرش
البهي عمرو
قال المحامى بالنقض حسن أبو العينين، محامي ضحايا الطبيب المتحرش، إن طبيب الأسنان المتهم بـ التحرش، لا يزال خارج السجن، وأسرة المجنى عليهم رفضوا التصالح مقابل 100 ألف جنيه لكل واحد.


وأضاف محامى ضحايا الطبيب المتحرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر " المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن المتهم لم يدل بأقواله وهو حر طليق حتى الآن.


وأشار إلى أن الجريمة التى قام بها الطبيب لا يجوز فيها التصالح، لانها ليست جريمة مدنية، ولكن الجريمة الجنائية لا تصالح فيها.

وفى نفس السياق تحدث عن عنتيل الجيزة و تصويره لـ سيدات فى أوضاع مخلة، وقال : " بعد الدستور الجديد كل مواطن له حياة شخصية فلا يحق لمواطن تصوير آخر ونشرها".

وأوضح أن القانون المصري يعاقب من يصور غيره بـ 5 سنوات سجن، وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه" وفى حالة الاكراة تصل لـ 25 عامًا.

وكشف أن عنتيل الجيزة من المتوقع أن يعاقب بـ 5 سنوات وأكثر.

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