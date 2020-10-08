AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإسماعيلي: لا مساس بالقوام الأساسي للفريق.. ونحلم بالعودة لمنصات التتويج

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
النادي الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي
محمد رشاد
قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، إن ما حدث من نتائج سلبية هذا الموسم للنسيان، ولن تتكرر مرة أخرى، مشيرًا إلى أن النادي يسعى للعودة لمنصات التتويج.

وأضاف "وحيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن النادي الإسماعيلي لن يستغني أي من لاعبيه الأعمدة الأساسية والرئيسية، ومن رحل عن النادي في الفترة الماضية كان عقده على وشك الانتهاء، على عكس باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي، اللذين علاقتهما التعاقدية ممتدة لسنوات مقبلة.

واستكمل حديثه، أن محمد الشامي، جدد عقده لمدة 3 سنوات، وما حدث من أخطاء في الموسم الماضي والحالي، لن تتكرر، لا سيما وأن النادي يسعى لفريق قوي ويعود لمنصات التتويج، وبالتالي لن يتم الاستغناء عن أي من اللاعبين الأساسيين، إلا حال تلقيه عرصَا قويًا من نادٍ كبير من الخارج وليس مصر.

واستطرد علاء وحيد، أن النادي الإسماعيلي يمتلك 7 لاعبين يشتركون من الشباب مع الفريق الأول، ويسعى النادي لبناء فريق قوي في الموسم المقبل، للعودة للتتويج وعدم تكرار ما حدث هذا الموسم.

ونجح الإسماعيلي في تأمين موقفه بخصوص صراع البقاء وعدم الهبوط بعد تحقيق فوز صعب على الإنتاج الحربي.

وفاز الإسماعيلي على الإنتاج الحربي بهدف دون رد من متابعة على ركلة الجزاء الضائعة.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع من 31 مباراة ولديه مباراة مؤجلة أمام المصري.

أما الإنتاج الحربي فتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز العاشر من 31 مباراة أيضا وله لقاء مؤجل أمام نادي مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على عدد حالات كورونا بالأندية قبل أيام من عودة الدورى المصرى

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

الثالث في الدوري.. مؤجلات كورونا تضع اتحاد الكرة في ورطة

بسبب كورونا .. المصري يواجه عقوبات صارمة بعد انسحابه بلقاء الاسماعيلي

نتمناها التتويج عند النقطة 74.. رسالة تقدير من تركي آل الشيخ إلى جماهير الأهلي

خطوة يا صاحب الخطوة.. سيناريوهات تتويج الأهلي بـ لقب الدوري

ترشيحاتنا

الأهلي رجع.. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي تحت قيادة موسيماني

أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا 2021 في السوق المصري.. صور

لجنة ضبط الأداء المهني للإعلام تكشف مفاجأة عن قرارات مرتقبة

ديفيد سيزا: محمد الشناوي لديه إمكانيات تؤهله للعب في أقوى الدوريات العالمية

شريف فؤاد بعد ثلاثية الأهلي أمام إنبي: سنحقق لقب دوري أبطال أفريقيا

وفاة نقيب محامين الشرقية مرشح النواب عن الزقازيق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة سرقة سيارة بداخلها 3 فتيات بعد الاعتداء بالضرب على والدتهن.. شاهد ما حدث

أب يضحي بحياة رضيعته ذات العام الواحد توفيرا لنفقات إصلاح سيارته.. صور

مشاجرة محتدمة بسبب الكمامة تنتهي بمقتل مسن عمره 80 عاما.. تفاصيل