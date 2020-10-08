مناظرة على صفيح بارد بين مايك بنس وكامالا هاريس.. السيناتور الديمقراطية تؤكد: ترامب خان الأمريكيين وفشل في مواجهة كورونا.. ونائب الرئيس يكشف عن موعد ظهور لقاح كورونا

مناظرة هادئة بين الألواح الزجاجية لمايك بنس وكامالا هاريس





نائب الرئيس الأمريكي:

- الصين ومنظمة الصحة العالمية تلاعبًا بالأمريكيين

- سيكون لدينا لقاح في أقل من سنة

- لدينا خطة لتحسين الرعاية الصحية والاقتصاد يتعافى





السيناتور كامالا هاريس:

- ترامب رفض إدانة المنادين بتفوق العرق الأبيض وهذا جزء من نهج يتبعه

- ترامب فشل في مواجهة كورونا وليس لديه أي خطة مستقبلية

- بايدن يرى أن السياسة الخارجية هي أن نقف مع أصدقائنا

- ترامب انسحب من الاتفاق النووي الإيراني وجعلنا أقل أمنا





انطلقت المناظرة الأولى بين مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيناتور الديمقراطية والمرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملة جو بايدن، كامالا هاريس في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.





وعلى عكس أول مناظرة بين ترامب وبايدن، تخللت هذه المناظرة أجواء هادئة حيث لم يدخل الجانبان في مشادات كلامية.





وهذه هي المرة الأولى التي يترك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصمه جو بايدن الأضواء لبنس والديموقراطية التي تسعى لانتزاع منصبه كامالا هاريس لخوض أول مناظرة بينهما.





وبدأت هاريس كلمتها في المناظرة، بالتأكيد على أن الشعب الأمريكي شاهد الإخفاق الكبير في إدارة جائحة كورونا، مضيفة: "هناك الملايين ممن فقدو وظائف خلال تفشي فيروس كورونا".





وتابعت: " إدارة الرئيس ترامب تكتمت على فيروس كورونا منذ بداية تفشيها"، مشيرةً إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تفتقر إلى خطة لمكافحة الفيروس، وأن من حق الناخب معرفة معلومات عن الحالة الصحية للرئيس والمرشحين للانتخابات.





وقالت: "جو بايدن يؤمن بأن قوة الاقتصاد تكمن في قوة العامل بينما الرئيس ترامب يعمل لصالح الأثرياء، ولن يرفع الضرائب إذا فاز في الانتخابات، ولن يرفعها على من يقل دخله السنوي عن 400 ألف دولار".





وأكدت هاريس أن إدارة ترامب لا تؤمن بالعلم، و أن الرئيس السابق باراك أوباما وجو بايدن دشنا مكتبًا لإدارة الأوبئة في البيت الأبيض ولكن الرئيس ترامب أنهى عمله.





واستطرد: "بايدن يرى أن السياسة الخارجية هي أن نقف مع أصدقائنا، وبسبب ابتعاد الرئيس ترامب عن حلف شمال الأطلسي أصبحنا في وضع أقل أمنًا، والرئيس ترامب يصدق نظيره الروسي فلاديمير بوتين ولا يصدق وكالات الاستخبارات الأمريكية في العديد من الملفات الحساسة".





وأشارت إلى أن الرئيس ترامب خان الشعب الأمريكي. وأن "الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، سمح لطهران ببناء ترسانة نووية تهدد المنطقة".





وفيما يتعلق بأحداث العنف التي تشهدها الولايات المتحدة، عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، قالت هاريس إن ترامب رفض إدانة المنادين بتفوق العرق الأبيض وهذا جزء من نهج يتبعه، وأنه وصف المكسيكيين بالمغتصبين وفرض حظر سفر إلى الولايات المتحدة على المسلمين.





وقالت: "علينا إعادة النظر في نظامنا الجنائي وفي عمل الشرطة وسنتخلص من السجون الخاصة، وكل 8 دقائق تشهد أمريكا جريمة قتل أو تعذيب رجل من أصل أفريقي من قبل قوات الأمن".





من جانبه، استهل بنس المناظرة، قائلًا إن الرئيس ترامب فعل ما لم يفعله أي رئيس أمريكي لحماية المواطن الأمريكي، مؤكدًا أن الرئيس ترامب سيوفر عشرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بنهاية العام.





وأضاف بنس: "ما يثار حول انتشار فيروس كورونا خلال فعالية في البيت الأبيض هو تكهنات، وواثقون من قدرة الرئيس ترامب في إدارة أزمة فيروس كورونا على عكس المرشح الديمقراطي جو بايدن".





وتابع: "عندما تولى ترامب منصب الرئيس كان الاقتصاد ينمو بأبطأ وتيرة منذ الكساد الكبير، ولدينا خطة لتحسين الرعاية الصحية والاقتصاد يتعافى، وترامب قال إنه يستمع للعلماء بشأن التغير المناخي، و جو بايدن يريد العودة إلى سيطرة الصين على اقتصادنا".





واستطرد: " خسرنا أكثر من 200 ألف وظيفة بسبب جو بايدن والإدارة السابقة، والصين ومنظمة الصحة العالمية لم تكونا صريحتين مع العالم فيما يخص فيروس كورونا".





ونظرا إلى إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد، تحمل مواجهة بنس وهاريس أهمية غير معهودة، نظرا إلى مدى قرب نائب الرئيس من ترامب.





و يحذّر ترامب من أن الأصوات التي سيتم الإدلاء بها عبر البريد مزوّرة، في وقت يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ للمسارعة في تثبيت مرشحة الرئيس للمنصب القضائي الشاغر في المحكمة العليا وإن كان عدد منهم يخضع للحجر الصحي.





ودفعت هذه العاصفة السياسية الفريدة بجون هوداك من معهد بروكينغز لوصف مواجهة يوتا بـ"أهم مناظرة لنيابة الرئيس في التاريخ الأمريكي".





وبات على بنس المعروف بهدوئه وتجنّبه الأضواء عرض خطة للإدارة بشأن كيفية التعاطي مع أزمة الوباء قبل أربعة أسابيع من موعد الانتخابات.





وأما هاريس، السناتورة عن كاليفورنيا وأول امرأة من أصحاب البشرة الملونة تترشّح للمنصب، فستصعّد هجماتها ضد الإدارة الحالية.





ونظرا إلى إعلان إصابة ترامب بعد يومين من مناظرته مع بايدن، تم إدخال تغييرات على حدث الأربعاء إذ وافق المنظّمون على وضع حاجز من الزجاج الشفاف يفصل بين بنس وهاريس.





وجاءت نتيجتا فحصي فيروس كورونا اللذين خضع لهما الخصمان سلبية، بينما أشارت تقارير إلى أن بنس يعارض وضع حاجز بينهما.



