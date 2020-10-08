في الذكرى الأولى لرحيله.. السبب الحقيقي وراء وفاة طلعت زكريا

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان طلعت زكريا، الذي برع فى تقديم العديد من الأعمال الكوميدية، حيث استطاع أن يرسم البسمة على وجه الجمهور.

وانتشر عدد من الشائعات التي تحدثت عن أسباب الوفاة، ما بين قائل إنها جلطة في القلب، وما بين مدعٍ بأنها سكتة دماغية، خاصة أن الموت حدث بشكل سريع ومفاجئ.





وكانت أسرة الفنان الراحل طلعت زكريا رفضت الحديث عن تفاصيل المرض قبل الوفاة، مكتفية بطلب الدعاء لـ طلعت زكريا من جمهوره بعد دخوله في حالة حرجة.



