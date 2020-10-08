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أخبار العالم

الأردن تعلن تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:51 ص
صدى البلد
محمود نوفل
كشف مصدر طبي أردني عن رصد 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، حيث تم تسجيل الوفيات الجديدة في مستشفيات الأمير حمزة، والاستقلال، والملكة علياء العسكري ومستشفيات أخرى.


وأفاد المصدر لموقع قناة "المملكة"، بأن المركز الوطني للطب الشرعي يتعامل مع حالات وفاة جديدة والعدد مرشّح للزيادة لليوم، الخميس.


وذكر المصدر الطبي الأردني أن إجمالي وفيات الفيروس المستجد في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن ارتفع إلى 137 حالة.


وكانت السلطات الصحية في الأردن، أمس الأربعاء، قد أعلنت عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، حيث سجلت وزارة الصحة الأردنية، 1199 إصابة جديدة بالفيروس، منها 9 حالات خارجية.


كما سجلت الوزارة 9 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


كان رئيس حكومة تصريف الأعمال في الأردن، عمر الرزاز، أكد أمس، الأربعاء، أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وفقا للمتتالية الهندسية من حيث الأسابيع والأيام قد يجعل البلاد تستعد للسيناريو الأسوأ.


ووفقًا لوسائل إعلام أردنية، أضاف الرزاز، أن المهمة ليست سهلة في مواجهة الوباء، ولا بد من مواجهة هذا التحدي بكل جرأة والارتقاء إليه.


وأوضح أن الدولة تتجه نحو السيطرة على مدخلات العملية الصحية وتوظيف الإمكانيات والموارد المتاحة للسيطرة على انتشار الوباء.


واعتبر الرزاز، أن تحدي مواجهة الجائحة اختلف عن السابق مع ازدياد الإصابات ما يتطلب إجراءات استباقية وسريعة وفورية من جميع أجهزة الدولة.

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